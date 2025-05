Entre uma decisão e outra, o INPI se manifestou. Concordou com a tese da Epic Games, mas apenas para a marca nominativa. Como há caráter distintivo na marca mista, o mesmo raciocínio não valeria para a logomarca. Agora, o julgamento entra na fase da produção de provas.

Ofenbock diz já ter vendido mais de 100 mil bolinhas desde que começou a produção das "futsac" —algumas delas estamparam os símbolos de times populares brasileiros, o que exigiu o licenciamento das marcas de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras.

Enquanto a batalha judicial se desenrola, ele paralisou os investimentos e desmobilizou uma dezena de crocheteiras que ainda faziam as bolinhas. "Um investidor ficou com medo", diz ele.

Eu fico triste, fico com medo de perder um trabalho de 20 anos

Marcos Juliano Ofenbock

A Epic Games, por sua vez, tem o que comemorar, ainda que em outras arenas.

Aqui no Brasil a empresa conta os dias para julho, para quando anuncia a volta do Fortnite aos iPhones. Com uma derrota judicial da Apple, a dona do iOS será obrigada a permitir no iPhone a instalação de aplicativos vindos de lojas concorrentes. A ação nasceu de um processo administrativo que corre no CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e averigua se a empresa exerce práticas anticompetitivas no iOS. A Apple decidiu levar a questão para a Justiça.

Nos EUA, a Epic também venceu a Apple. Em uma disputa que se arrasta desde 2020, a Justiça proibiu a empresa de continuar a barrar usuários de recorrer a outros meios de pagamento para itens adquiridos em suas plataformas. Nesta quinta (1º), nova vitória: a juíza Yvonne Gonzalez Rogers mandou a Apple pagar os honorários da equipe de doutores da rival.

Os advogados da Epic não vencem todas, no entanto. No ano passado, a empresa fechou um acordo para encerrar uma ação movida pelo dançarino Kyle Hanagami. O coreógrafo de Britney Spears, Justin Bieber e Jennifer Lopez processou a produtora por copiar seus passos de dança e colocá-los no emote "It's complicated".

Hanagami não foi o primeiro a acionar a Epic por danças supostamente roubadas. Alfonso Ribeiro, o Carlton Banks de "Um maluco no pedaço", foi um dos que tentou.

Hanagami foi o primeiro a conseguir, mas o valor do acerto não foi revelado. Ele pode não ser o único, já que a coluna apurou que Ofenbock não descarta processar a Epic Games.