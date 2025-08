O episódio fornece algumas conclusões, como: 1) Não se engane: chatbots de IA dependem da busca online Depois de as pessoas passarem a usar ChatGPT e similares como assistentes pessoais, o que inclui pesquisar informações online, muita gente decretou a morte do Google e outros motores de buscas. No entanto, a lambança da semana passada tornou evidente algo embaraçoso para a OpenAI: a queridinha dos fãs de IA rifou a privacidade de seus usuários para tornar sua plataforma mais "visível" aos olhos do Google para elevá-la alguns links acima no ranking do Google, avalia Diego Ivo, da Conversion. A OpenAI estava mandando essa informação pro Google, porque o Google só chega a esse chat a partir do momento que a Open consegue falar o que ele diz, porque a URL é completamente aleatória. Provavelmente alguém da OpenAI falou: 'vamos permitir que as conversas sejam indexadas, porque a gente vai ranquear mais Google e vai receber tráfego'. Consideraram isso daí uma estratégia inteligente e, em certo sentido, não deixa de ser

Diego Ivo 2) OpenAI não é inimiga do Google Até há uma disputa pela hegemonia das buscas, mas ela encobre uma relação de dependência, já que os chatbots de IA recorrem aos motores de busca para vasculhar a internet. Devido à parceria entre Microsoft e OpenAI, o Bing é oficialmente o motor de busca do ChatGPT. No entanto, pesquisadores têm reunido evidências de que o chatbot passou a usar o Google —algumas respostas, por exemplo, reproduzem padrões e formatações que só a empresa fornece. Fora isso, a OpenAI está de olho no desfecho do julgamento que pode forçar o Google a vender o Chrome. Os navegadores são os iniciadores de boa parte das buscas online, e o Chrome é o maior dos browser. Isso cairia como uma luva na estratégia da empresa de Sam Altman. 3) Surgem os truques para restaurar o tráfego perdido com a IA Com os resumos feitos com IA, ChatGPT e Google resolvem a vida do usuário preguiçoso, que se contenta com a resposta ultraprocessada extraída de links garimpados na internet. Mas direcionam pouco —ou nenhum— tráfego aos sites que elaboraram o conteúdo tomado emprestado pelos robôs. Para reverter a situação, um batalhão de gente se dedica a influenciar a dieta dos robôs de IA. Afinal, se for possível influenciar qual conteúdo é digerido, talvez dê para controlar o resultado regurgitado. No breve período em que as conversas do ChatGPT foram indexadas no Google, surgiu uma malandragem. Cantada por Przemek Cherklevich, CEO da startup Relock, consistia em: abrir conversas com o ChatGPT, manipular o robô para tecer comentários positivos a respeito de uma empresa e tornar os chats públicos. Replicar o máximo possível. Tudo para lustrar a reputação online da companhia. Funcionou? Difícil saber. Em Deu Tilt, contei como pesquisadores já desenvolvem técnicas consistentes para manipular chatbots. Firmas de SEO, porém, levaram os testes a outro nível. Especialistas da Reboot, do Reino Unido, fizeram ChatGPT e Perplexity dizer que o CEO da companhia era o homem calvo mais sexy de 2025. Ou seja, convenceram os robôs a contar duas mentiras: que Jerry Colonna é calvo e sexy.