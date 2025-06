A 15ª edição do Fórum da Internet no Brasil aconteceu em Salvador, na semana passada, com grande foco em redes sociais. Presente em diferentes mesas temáticas, um dos destaques deste ano foi a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. No Congresso, não faltam projetos sobre o tema, que vão de regras para o uso de dados de crianças para treinar inteligência artificial à obrigação de que as Big Tech disponibilizem mecanismos eficazes de controle parental.

A proteção de crianças e adolescentes nas redes é uma preocupação global. Medidas estão em discussão ou sendo implementadas em países como Estados Unidos e Nova Zelândia, mas ainda falta muito para um modelo realmente eficaz e seguro. Mesmo com toda a mobilização, empresas como Google têm planos de ampliar sua presença entre menores de idade, enquanto a Meta defende que não é sua responsabilidade fazer o controle de acesso dessa faixa etária.

De fato, a questão não é trivial.

No FIB15, a diretora-executiva do InternetLab, Fernanda Campagnucci, reforça que "não podemos privar as crianças e adolescentes de estar nesse mundo [da internet] e entender esse mundo. É preciso conciliar a necessidade de proteger com a de desenvolver autonomia e cidadania plena no ambiente digital".

O instituto de pesquisa IP.Rec sugere configurar a regulação a partir de três categorias: design centrado na criança e no adolescente; ética, privacidade e segurança; e letramento digital. A presidente e fundadora do instituto, Raquel Saraiva, também enfatiza que "é preciso entender os limites técnicos das tecnologias. Nenhuma previsão legislativa pode exigir a quebra da criptografia, porque ela é uma forma de garantia de direitos".

Também não faltaram críticas às Big Tech. A ativista na Rede de Pesquisa em Comunicação, Infâncias e Adolescências (RECRIA), Nirvana Lima, lembrou que o "modelo de negócios das plataformas está estruturado no tempo de tela. É um terreno fértil pra desordem informacional, discursos de ódio e perseguição", mas "crianças e adolescentes precisam estar nesses espaços porque a voz delas importa e significa criar o direito à liberdade de expressão, de opinião e à participação ativa na vida familiar e comunitária. É preciso também pensar em estratégias de mitigação de danos, porque estar em redes sociais é estar sujeito a discursos de ódio, ciberbullying e cibervigilância".

Já o responsável pela Comunicação Digital da UNICEF Brasil, Camilo Leon, conclama a sociedade civil a "fazer advocacy com os multiplicadores": "é nosso papel, da mesma forma que a gente faz treinamento para jornalistas, que a gente faça treinamento para influenciadores. Eles estão lá, eles têm voz. Temos que estar junto dessas pessoas pra mostrar como a gente deve tratar os direitos das crianças".

