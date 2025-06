Ainda que seja uma das líderes na corrida global da IA, a OpenAI tem uma presença pequena no Brasil. Segundo Andrade, o plano é ampliar a operação no país no médio prazo.

Enquanto inaugura nos Estados Unidos nova frente de negócios governamentais com um contrato de US$ 200 milhões do Departamento da Defesa, aqui no Brasil a empresa não concorre a licitações públicas ainda. Há, porém, abertura para conversa, diz Andrade, já que existe sinergia entre os objetivos de governos e os da OpenAI. Distante do Executivo nos negócios, a empresa comemora a proximidade em outro campo: no relatório do Plano Brasileiro de IA, capitaneado pelo MCTI, ela foi citada como a maior desenvolvedora de iniciativas de destaque.

É com esses casos que ela quer fazer brilhar os olhos dos legisladores. Durante o evento de Brasília, Solinftec foi uma das convidadas a dividir sua experiência. A companhia de agronegócio criou uma IA para ajudar o agricultor a aumentar a produtividade no campo, do plantio à colheita. "Eles estão literalmente vendendo robôs com inteligência artificial do interior de São Paulo para os Estados Unidos", afirma Andrade.

Mas, até mesmo quando trata de outra empresa, o diretor da OpenAI não perde de vista os objetivos regulatórios da dona do ChatGPT. "Todos esses debates ficam muito mais palpáveis quando a gente fala com as pessoas que estão lá na ponta. Se os dados de treinamento não incluírem informação brasileira, de repente as informações do solo e de quando a semente pode ser plantada não serão tão boas", afirma.