Duas reuniões entre o governo Lula e representantes do dinheiro tecnológico no Brasil movimentaram a semana. Na pauta, claro, o tarifaço dos Estados Unidos. Mas as semelhanças param por aí. Uma reuniu as big techs e lidou com a causa das sobretaxas, pois Google, Meta e companhia saíram com a missão de trazer demandas sobre a regulamentação das plataformas. A outra juntou a indústria brasileira de tecnologia, que fez uma cobrança virar sugestão de solução para o conflito comercial.

Acontece que, programada para ser enviada ao Congresso em maio, a Política Nacional dos Data centers reside até agora em uma gaveta do Ministério da Fazenda. Foi até propagandeada aos chefões de Nvidia, Microsoft e Amazon em viagem do ministro Fernando Haddad ao Vale do Silício. Mas a polêmica do IOF azedou o clima para falar em isenção de tributos. Uma pequena parte do plano saiu do papel com a liberação de subsídios fiscais para centrais de dados voltadas à exportação, algo que a indústria viu com bons olhos, mesmo que, no curto prazo, beneficie a poucos —leia-se: a dona do TikTok e o governo do Ceará.

A avaliação, porém, é que não pode ficar só nisso. Por isso, a Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação) sugeriu ao governo brasileiro fazer dos incentivos fiscais para data centers um dos pontos de negociação com a Casa Branca, pois os EUA precisam de capacidade de processamento computacional devido ao ritmo acelerado da corrida para dominar a inteligência artificial. Para analistas, a estratégia "para americano ver" não considera uma "confusão legislativa" criada pela profusão de regras para a IA.