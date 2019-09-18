Segunda-feira, 08/09/2025 Google saiu vitorioso Reprodução Monopólio, Google sai ileso, e nós viramos moeda de troca na briga da IA Helton Simões Gomes Colocado oficialmente na prateleira dos monopólios —o das buscas online, no caso—, o Google suava frio até semana passada. Mas aí saiu a decisão da Justiça dos Estados Unidos para supostamente restaurar a livre competição na internet. E ela fez a frase "estou com sorte", estampada no motor de pesquisa, parecer uma profecia autorrealizável. De uma tacada só, o juiz Amit Mehta, responsável pelo maior caso antitruste em quase 30 anos, deu um belo motivo para o Google —e várias colegas na fila para serem tachadas de monopólio— respirar sossegado, colocou ainda mais pressão sobre qualquer país que sonhe conter os poderes imperiais das empresas de tecnologia e levou para o meio da briga bilionária da inteligência artificial quem tinha pouco a ver com a história: eu, você e qualquer um que um dia já "deu um Google". Publicidade O que rolou? No julgamento mais aguardada por quem acompanha de perto o crescimento do poder das big tech, o juiz Amit Mehta já havia reconhecido como o Google é prejudicial à competitividade das buscas online —entre outras coisas, a empresa paga para ser o buscador padrão dos celulares da Apple, Samsung e de navegadores como o Mozilla. Diante da missão de minimizar o monopólio ilegal, ele decidiu: Não obrigar a empresa a vender o Chrome ou o Android. O navegador estava na linha de tiro por destinar 35% do tráfego para o motor de busca e gerar de 28% a 36% da receita publicitária da empresa, além de capturar dados dos usuários. O sistema operacional era mais um plano B. O magistrado exigiu, sim... ... Acabar com a exclusividade dos tais contratos fechados com fabricantes de smartphones, browsers e teles —isso não inviabiliza, porém, acertos para embarcar serviços conectados, incluindo o Gemini, em sistemas de outras empresas. E também... ... Mandou o Google compartilhar com concorrentes os dados que fazem de sua pesquisa online a mais competente do mundo —mas não tudo: excluiu o índex da busca (que leva usuários diretamente ao que procuram), arquivos sobre pessoas, lugares e coisas, além de informações publicitárias. Acontece que... ... O cardápio de punições era pleito do Departamento de Justiça, autor da ação iniciada em 2020. Tudo fruto de iniciativas antigas do governo dos EUA, que queria impedir o Google de usar seu monopólio como trampolim para liderar a corrida de IA. Só que... ... Os tempos mudaram. E, para o juiz Mehta, as outras empresas na disputa dessa tecnologia possuem tanta grana e recurso que destituir o Google de algumas de suas principais armas não restituirá a competição nas buscas online, mas prejudicaria a concorrência no novo mundo que começamos a viver. "Essas novas realidades dão esperança ao tribunal que o Google não vai simplesmente escantear com a distribuição um competidor superior que surgir."

Amit Mehta, juíza Por que é importante? O juiz vê nos chatbots com IA um rival ao negócio das pesquisas online como há muito não surgia. Tudo porque as pessoas obtêm com eles informação antes só encontrada via buscadores. Essa é uma percepção geral, funciona apenas se for vista como tendência e encontra pouco respaldo nos números. Segundo análise da forma de SEO OneLittleWeb, o volume de tráfego das buscas online é enorme (1,86 trilhão) diante dos chatbots de IA (55,2 bilhões) entre abril de 2024 e março de 2025. Ok, a IA generativa decolou há pouco tempo, em 2022. Mas, fora isso, os buscadores que incorporaram funções de IA, caso do próprio Google e do Bing, passaram a crescer. Somente quem perde nesse cenário são publishers e outros segmentos econômicos, que deixam de receber visitas online porque a IA surrupia conteúdo sem pagar licenças de uso. Outro sinal de como os ventos mudam são os sentimentos mais viscerais despertados pela decisão, já que houve: Frustração: o Chrome não estava à venda, mas havia potenciais compradores, como OpenAI (dona do ChatGPT), Yahoo (sim, aquele) e Perplexity, startup nova e ousada que ofereceu US$ 34,5 bilhões; com o que o Chrome tem embaixo do capô, elas queriam embarcar no mundo dos navegadores e de lá impulsionar suas ferramentas de IA; Decepção: rivais do Google na busca online viram nos remédios aplicados pelo juiz Mehta uma guinada de 360º, para deixar tudo do mesmo jeitinho: "O Google ainda terá permissão para usar seu monopólio para frear concorrentes, inclusive na pesquisa por IA. Os consumidores continuarão a sofrer."

Gabriel Weinberg, CEO do DuckDuckGo Fúria: críticos das big techs consideraram as punições um verdadeiro desperdício de oportunidade histórica. Para os mais gentis, foi um "tapinha na mão": "O tribunal decide que o negócio de buscas do Google é um monopólio ilegal, mas agora o juiz não responsabiliza o Google por violar a lei (...) Em vez de restaurar a concorrência e acabar com o domínio do Google, a decisão é um tapa na mão para um comportamento ilegal que justificava a divisão desta gigante da tecnologia."

Elizabeth Warren, senadora por Massachusetts ? Já para os mais venenosos, a coisa é um festim de ladrões: "É como se um réu roubasse uma série de bancos, o tribunal o condenasse, mas o colocasse em liberdade condicional para ele continuar a roubar bancos e dividir dados sobre como rouba bancos com ladrões de bancos concorrentes."

Tim Sweeney, CEO da Epic Games Satisfação: entidades da indústria de software aplaudiram, pois viam na quebra do Google uma penitência ao esforço para superar seus pares:



"Discutir a fatia de mercado dos motores de busca enquanto avanços dramáticos e notáveis na IA revolucionam a indústria era, na melhor das hipóteses, desconcertante."

Developers Alliance Alívio: agora, as big tech podem ver, segundo analistas, um precedente positivo para suas situações, já que cada uma está enrolada em um processo específico de monopólio —Meta (redes sociais), Amazon (pequenos varejistas), Apple (loja de apps). Com motivos adicionais para celebrar, a dona do iPhone agora pode não só manter acordos com o Google, mas negociar com outras empresas. Para o Google, a decisão da Justiça dos EUA pode ser vista como: Vitória estrondosa no curto prazo: a visita ao banco dos réu acabou com saldo positivo: mesmo com a pecha de monopólio, sai sem precisar se desfazer de dois preciosos ativos e com duas obrigações contornáveis, uma por ser contestável (compartilhar dados com rivais vai ser uma dor de cabeça jurídica e técnica) e a outra por mudar pouca coisa na prática, já que ela continuará livre pra fechar parcerias com quem topar receber somas bilionárias. Derrota no longo prazo: se os concorrentes receberem dados úteis da pesquisa online, se tiverem capacidade para fazer engenharia reversa, se conseguirem montar um quebra-cabeça com peças faltando e, se chegarem a algo tão poderoso quanto o motor de busca do Google, aí será uma derrota. Há tanto "se" nesse horizonte que fica difícil apostar nesse cavalo. Não é bem assim, mas tá quase lá A discussão sobre vencedores e perdedores vai dominar o noticiário, mas é uma briga que interessa somente às empresas. Há, porém, outros dois desdobramentos mais cotidianos da decisão que poupou o Google de ser retalhado: O Google vai ter de compartilhar com seus rivais dados produzidos a partir da interação dos usuários com suas plataformas. Mas nós autorizamos o uso dessas informações com uma finalidade específica, não para serem entregues a terceiros, seja lá por qual motivo. A empresa já afirmou que haverá questões de privacidade à vista, o que a levará a recorrer da decisão judicial. De todo modo, as informações pessoais de bilhões de pessoas acabaram de virar moeda de troca numa briga em que ninguém pediu para entrar. A Justiça dos EUA reconheceu os prejuízos da atuação monopolista do Google, mas, mesmo assim, impôs punições amenas para não tirar um grande jogador do tabuleiro da IA. Esse é um dos fronts de batalha em que os EUA disputam com a China na grande guerra da hegemonia mundial. Talvez a decisão do juiz Mehta não tenha feito essa conta. Mas é evidente como esse pano de fundo vai pesar cada vez mais sobre quem se colocar no caminho das big tech, mesmo que para aplicar a lei. Um exemplo? A União Europeia multou o Google em 2,95 bilhões de euros (R$ 18,7 bilhões) por práticas abusivas na publicidade online. Donald Trump saiu em defesa da empresa e ameaçou os europeus:



"Meu governo NÃO permitirá que essas ações discriminatórias continuem. Não podemos permitir que isso aconteça com a brilhante e sem precedentes engenhosidade americana."

Donald Trump No dia anterior, o presidente dos EUA deu um jantar na Casa Branca. Estavam lá Sundar Pichai, CEO do Google, e os chefões de Meta, Apple e Microsoft. Compartilhar essa edição



