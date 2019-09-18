O juiz vê nos chatbots com IA um rival ao negócio das pesquisas online como há muito não surgia. Tudo porque as pessoas obtêm com eles informação antes só encontrada via buscadores. Essa é uma percepção geral, funciona apenas se for vista como tendência e encontra pouco respaldo nos números.
Segundo análise da forma de SEO OneLittleWeb, o volume de tráfego das buscas online é enorme (1,86 trilhão) diante dos chatbots de IA (55,2 bilhões) entre abril de 2024 e março de 2025.
Ok, a IA generativa decolou há pouco tempo, em 2022. Mas, fora isso, os buscadores que incorporaram funções de IA, caso do próprio Google e do Bing, passaram a crescer.
Somente quem perde nesse cenário são publishers e outros segmentos econômicos, que deixam de receber visitas online porque a IA surrupia conteúdo sem pagar licenças de uso.
Outro sinal de como os ventos mudam são os sentimentos mais viscerais despertados pela decisão, já que houve:
Frustração: o Chrome não estava à venda, mas havia potenciais compradores, como OpenAI (dona do ChatGPT), Yahoo (sim, aquele) e Perplexity, startup nova e ousada que ofereceu US$ 34,5 bilhões; com o que o Chrome tem embaixo do capô, elas queriam embarcar no mundo dos navegadores e de lá impulsionar suas ferramentas de IA;
Decepção: rivais do Google na busca online viram nos remédios aplicados pelo juiz Mehta uma guinada de 360º, para deixar tudo do mesmo jeitinho:
"O Google ainda terá permissão para usar seu monopólio para frear concorrentes, inclusive na pesquisa por IA. Os consumidores continuarão a sofrer."
Gabriel Weinberg, CEO do DuckDuckGo
Fúria: críticos das big techs consideraram as punições um verdadeiro desperdício de oportunidade histórica. Para os mais gentis, foi um "tapinha na mão":
"O tribunal decide que o negócio de buscas do Google é um monopólio ilegal, mas agora o juiz não responsabiliza o Google por violar a lei (...) Em vez de restaurar a concorrência e acabar com o domínio do Google, a decisão é um tapa na mão para um comportamento ilegal que justificava a divisão desta gigante da tecnologia."
Elizabeth Warren, senadora por Massachusetts
? Já para os mais venenosos, a coisa é um festim de ladrões:
"É como se um réu roubasse uma série de bancos, o tribunal o condenasse, mas o colocasse em liberdade condicional para ele continuar a roubar bancos e dividir dados sobre como rouba bancos com ladrões de bancos concorrentes."
Tim Sweeney, CEO da Epic Games
Satisfação: entidades da indústria de software aplaudiram, pois viam na quebra do Google uma penitência ao esforço para superar seus pares:
"Discutir a fatia de mercado dos motores de busca enquanto avanços dramáticos e notáveis na IA revolucionam a indústria era, na melhor das hipóteses, desconcertante."
Developers Alliance
Alívio: agora, as big tech podem ver, segundo analistas, um precedente positivo para suas situações, já que cada uma está enrolada em um processo específico de monopólio —Meta (redes sociais), Amazon (pequenos varejistas), Apple (loja de apps). Com motivos adicionais para celebrar, a dona do iPhone agora pode não só manter acordos com o Google, mas negociar com outras empresas.
Para o Google, a decisão da Justiça dos EUA pode ser vista como:
Vitória estrondosa no curto prazo: a visita ao banco dos réu acabou com saldo positivo: mesmo com a pecha de monopólio, sai sem precisar se desfazer de dois preciosos ativos e com duas obrigações contornáveis, uma por ser contestável (compartilhar dados com rivais vai ser uma dor de cabeça jurídica e técnica) e a outra por mudar pouca coisa na prática, já que ela continuará livre pra fechar parcerias com quem topar receber somas bilionárias.
Derrota no longo prazo: se os concorrentes receberem dados úteis da pesquisa online, se tiverem capacidade para fazer engenharia reversa, se conseguirem montar um quebra-cabeça com peças faltando e, se chegarem a algo tão poderoso quanto o motor de busca do Google, aí será uma derrota. Há tanto "se" nesse horizonte que fica difícil apostar nesse cavalo.