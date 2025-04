Para seguir no Instagram. O aplicativo de fotos e vídeos da Meta começou a permitir que usuários compartilhem sua localização com contatos. Hoje, já dá pelo WhatsApp para enviar a localização para uma pessoa só, definir quanto tempo vai durar o monitoramento e encerrá-lo a qualquer momento. No Instagram, todos os amigos autorizados poderão ver onde a pessoa está. Ao abrir o mapa do recurso, será possível ver a localização de todos os contatos com a função ativa. Um porta-voz da Meta informou que "neste momento, o teste não está acontecendo no Brasil".

Dados para a IA na Europa. Com quase dez meses de atraso, a Meta vai, enfim, usar os dados de cidadãos europeus para treinar sua IA. Na lista do que vai ser deglutido pelos robôs estão posts públicos no Instagram e Facebook, comentários e as conversas que mantiverem com a Meta AI. A empresa começou a avisar os usuários da União Europeia que os descontentes podem vetar o uso. O mesmo processo ocorreu no Brasil em junho de 2024 com a chegada da Meta AI, bloqueada pela ANPD, mas já liberada. Na Europa, a trava durou mais tempo.