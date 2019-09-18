Os grupos identificados quase que por acaso pelo defensor público Gustavo Samuel da Silva Santos, coordenador do Núcleo Especializado da Infância e Juventude da DP-SP. Ele não estava no meio de uma investigação, mas, sim, checando o que ouviu durante um mutirão online. Realizado em maio no Dia Nacional da Adoção, o evento reuniu pessoas adotadas com interesse em reconstituir o próprio passado. Segundo Santos, muitos dos casos são difíceis porque a documentação é escassa ou inexistente, já que boa parte dos indivíduos chegaram às novas famílias por meio da chamada "adoção à brasileira", prática que passa por fora dos canais oficiais. Só que, em uma das conversas, o defensor ouviu que, se no passado o boca a boca viabilizava as doações, hoje em dia as crianças são encontradas em grupos do Facebook. Ele foi checar e descobriu: Mais de 30 comunidades com nome "Bios e adotantes", que em que mães biológicas, as autodenominadas "bios", ofereciam crianças nascidas ou ainda no ventre a adotantes, pessoas que querem ter filhos, mas não procuram os serviços previstos em lei. Conforme o ofício enviado à Meta ao qual Radar Big Tech teve acesso...

teve acesso... ... Esses grupos eram regionais, de modo que o do Nordeste tinha 1,6 mil membros, o de Mato Grosso, 1 mil inscritos, e o de Goiás, mais de 3 mil... Analisando o conteúdo de algumas dessas comunidades, percebe-se que é claro o uso da plataforma para burlar o cadastro, inclusive com referências a compensações financeiras, golpes e outros indícios de transações financeiras envolvendo a entrega ilegal de crianças

Gustavo Samuel da Silva Santos, coordenador do Núcleo Especializado da Infância e Juventude da DP-SP ... Posts vistos pela reportagem mostram dinâmicas bastante diversas nas comunidades, tanto que algumas mães e gestantes não pediam dinheiro... Meu nome é Yasmin, sou bio de menina, sou do rio, mais atualmente morando em sp ate ganhar... alguma adotante? Não quero ajuda (sic) ... Outras pediam de forma implícita, enquanto adotantes, a maioria anônima, encomendavam crianças... Estou procurando uma mulher que esteja grávida para [eu] assumir como se fosse meu / ajudo financeiramente ... Também havia quem tentasse antecipar as características físicas da criança a ser doada... Pais brancos ambos nasceram louros, um permanece louco com olhos azuis e 85% de chance de ser menina. Pais saudáveis com todos os testes ... E, além de "bios" e adotantes, havia um terceiro grupo nessas comunidades, que agia como facilitador. Ora explicava como não cair em golpes. Ora dava dicas para transformar doações ilegais em processos legítimos, que seguiam em duas direções:

1) Obter dos responsáveis uma procuração com amplos poderes para cuidar da criança e depois entrar com processo judicial para ter a guarda provisória ou...

2) No ato do nascimento, registrar a criança no nome do pai adotante e, após um ano, entrar com pedido de guarda provisória. Mais tarde, solicitar a guarda unilateral para incluir a mãe adotante na certidão de nascimento. Ainda assim, alertavam que...

... No decorrer dos processos, os pais e mães biológicos poderiam ir à polícia para reaver as crianças.