Cuidado infantil... Aprovado ano passado no Senado, o ECA Digital, apelido do PL 2628/2022, começou a caminhar na Câmara. Por lá, a Comissão de Comunicação convocou audiências públicas para discuti-lo. O texto atrai a simpatia de opositores e governistas, mas alguns de seus pontos preocupam as big techs. Para o YouTube, do Google, os vídeos para crianças estão com os dias contados se alguns dos dispositivos do projeto vingarem, como a proibição de redes sociais veicularem conteúdo que atraia crianças e ou a obrigação para checarem documentos e evitar que crianças finjam ser adultos. Para o YouTube, sua plataforma não é uma rede social e, sim, um streaming de vídeos. Dona de Instagram, Facebook e Threads, a Meta foi convocada para as audiências.

Cuidado infantil [2]... A Meta deu à IA uma nova missão: achar menores de idade que se passam por adultos e driblam o esforço da empresa de emplacar as Contas de Adolescente. Por ora, a iniciativa é um teste, vale só para os EUA e, segundo informou a companhia à coluna, não tem previsão de chegar ao Brasil. Por aqui, o que está acontecendo é os pais serem avisados das possibilidades do novo formato de conta. Inaugurada no Instagram, mas expandida para Facebook e Messenger, a nova modalidade faz perfis para a faixa 13-17 anos serem trancados, terem um toque de recolher e limitam as DMs aos contatos. Até agora, diz a Meta, 54 milhões de pessoas já usam a Conta de Adolescente.