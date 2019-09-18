Segunda-feira, 18/08/2025 Influenciador e youtuber Felca Divulgação/YouTube Big techs somam vitórias no ‘Eca Digital’ e veem novas formas de avançar Helton Simões Gomes O vídeo do influenciador Felca sobre adultização uniu o país como há muito não se via —contém ironia— desde o morango do amor. Ao expor a exploração e exposição sexual de crianças em redes sociais, o influenciador Felca explicitou práticas condenáveis de vários de seus colegas youtubers, uniu da esquerda à direita passando pelo Centrão e inspirou mais de 30 projetos de lei. Fora esses, o governo Lula deve encaminhar ao Congresso sua própria proposta com o objetivo duplo de proteger crianças e impor regras às plataformas digitais. No entanto, o que está caminhando de fato é o PL 2628/2022 e é torno dele que os embates vêm acontecendo. Apelidado de "ECA Digital" por levar a plataformas como YouTube, Instagram e TikTok as regras que já valem do celular para cá, o projeto já passou no Senado e, na Câmara, ganhou o apoio do presidente Hugo Motta (Republicanos), que deve colocá-lo em votação nesta semana. Publicado na semana passada, o novo relatório do deputado Jaydel Alencar (Republicanos-PI) satisfez parte da sociedade civil dedicada à pauta infantojuvenil. Não há motivos para que o texto não seja aprovado com uma expressiva votação, como já ocorreu no Senado.

Isabella Henriques, diretora-executiva do Instituto Alana Ainda assim, o texto carrega claras vitórias de Google, Meta e companhia, que nem por isso estão satisfeitas e, ainda que preliminarmente, já levantam pontos de atenção a serem debatidos, apurou Radar Big Tech. O que rolou? Dois pontos cruciais já foram sacados do texto por intervenção direta das big tech:

Saiu do relatório o "dever de cuidado", por sugestão de Google, Meta e do deputado Fernando Máximo (União-RO). Segundo o conceito, importado da Europa?

? As plataformas são obrigadas a agir proativamente para evitar danos previsíveis, o que significa remover conteúdos problemáticos preventivamente e sem decisão judicial. Acontece que?

? O relator preferiu substituir a ideia "por uma redação ancorada na doutrina da proteção integral e nos deveres já previstos no ordenamento jurídico nacional, especialmente os deveres de segurança e de prevenção de riscos no ambiente digital". Tudo bem, mas?

? O STF (Supremo Tribunal Federal) acabou de importar a ideia. Durante o julgamento do Marco Civil da Internet, a corte decidiu que as redes sociais serão sim responsáveis por conteúdo de terceiros em algumas situações, incluindo se suas plataformas não adotarem o tal "dever de cuidado". Não ficou por aí, já que?

? Caiu também do relatório do PL 2628 a obrigação de as redes implantarem mecanismos para proibir crianças e adolescentes de acessarem produtos ou serviços digitais feitos para outras idades. Aqui, os artífices foram Google, Meta e o deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM). Jaydel Alencar justificou assim a exclusão: Publicidade Embora a intenção fosse assegurar proteção integral, tal formulação impunha aos fornecedores a obrigação de impedir de forma ativa o uso, transferindo-lhes integralmente uma função que, constitucionalmente, deve ser exercida de forma solidária entre Estado, família e sociedade" Jaydel Alencar deputado federal e relator do PL 2620/22 Por que é importante? Como não dá para dizer no que as big techs ainda devem pleitear sem saber o que está em jogo, aí vai um breve resumo do que as plataformas serão obrigadas a fazer, caso o "Eca Digital" seja aprovado e considerando o último relatório:

Vale para quem? Aplicações de internet, softwares, sistemas operacionais, lojas de aplicações de internet e jogos eletrônicos;

Devem mitigar riscos, mais quais? Evitar que crianças sejam expostas a conteúdos com exploração e abuso sexual, violência física ou cyberbullying , promoção a jogos de azar, comportamentos que levem a vício ou transtornos de saúde, publicidade predatória, pornografia e autodiagnóstico de saúde.

, promoção a jogos de azar, comportamentos que levem a vício ou transtornos de saúde, publicidade predatória, pornografia e de saúde. Como vai funcionar a classificação indicativa? Elas precisam avaliar se o conteúdo está de acordo com a faixa etária da criança e criar sistemas que as impeçam de acessar o que for ilegal e impróprio para a idade dela;

Como saberão a idade? Para cumprir o item acima, lojas de aplicativos e sistemas operacionais precisarão detectar a faixa etária e repassar às plataformas via API ; para lá de sensível, a coleta de dados deverá ter apenas essa finalidade;

; para lá de sensível, a coleta de dados deverá ter apenas essa finalidade; Tem medida para reduzir o uso compulsivo? Elas serão obrigadas a adotar um design que desestimule o consumo excessivo de conteúdo, como desabilitar reprodução automática, recompensas pelo tempo e notificações ostensivas;

E como fica a supervisão parental? Plataformas precisarão dar a pais, mães e responsáveis o poder sobre a conta dos filhos para gerenciar privacidade, limitar transações financeira, identificar adultos que se comunicam com os filhos, ver métricos de uso e criar ou retirar restrições;

como fica a supervisão parental? Plataformas precisarão dar a pais, mães e responsáveis o poder sobre a conta dos filhos para gerenciar privacidade, limitar transações financeira, identificar adultos que se comunicam com os filhos, ver métricos de uso e criar ou retirar restrições; Terá regra para jogos eletrônicos e caixas de recompensas ( loot boxes)? Sim, já que precisarão desestimular o investimento financeiro excessivo na compra de itens (será proibida a concessão de vantagem excessiva por meio de pagamento) e inviabilizar que o ambiente virtual contamine a vida dos jovens fora das plataformas (as vantagens ou itens virtuais concedidos não poderão ser convertidos em dinheiro ou crédito financeiro para ser usado fora do jogo);

boxes)? Sim, já que precisarão desestimular o investimento financeiro excessivo na compra de itens (será proibida a concessão de vantagem excessiva por meio de pagamento) e inviabilizar que o ambiente virtual contamine a vida dos jovens fora das plataformas (as vantagens ou itens virtuais concedidos não poderão ser convertidos em dinheiro ou crédito financeiro para ser usado fora do jogo); E para as redes sociais? Muda algo? Deverão vincular as contas de menores de 16 anos aos perfis dos responsáveis, monitorar os conteúdos destinados a atrair crianças e a atividade de contas supostamente usadas por crianças;

para as redes sociais? Muda algo? Deverão vincular as contas de menores de 16 anos aos perfis dos responsáveis, monitorar os conteúdos destinados a atrair crianças e a atividade de contas supostamente usadas por crianças; É igual para todo mundo? Grandes plataformas, com mais de 1 milhão de crianças usuárias, devem publicar relatório semestral com denúncias, moderações e medidas para identificar ilegalidades em seu ambiente;

O que acontece com quem descumprir? A punição vai de advertência a multa (10% do faturamento no Brasil ou de R$ 10 a R$ 1.000 por usuário cadastrado; com limite de R$ 50 milhões). De modo geral, segundo apurou Radar Big Tech, as grandes empresas querem evitar que a configuração das regras acima e das outras presentes no PL 2628: produza "efeitos colaterais" sobre outros públicos: as empresas entendem que proteções infantojuvenis não podem ter impacto desproporcional a ponto de afetar o uso de suas plataformas por pessoas de outras idades;

deixe regulações importantes para depois: aqui, o temor é que conceitos muito amplos precisem ser definidos depois e que algumas regras careçam de normas infralegais emitidas pelo Executivo, onde o jogo é mais duro;

comprometa a ideia de responsabilidade compartilhada: como já funcionou uma vez a estratégia de lembrar ao legislador que a Constituição Federal não atribui a uma só entidade o cuidado de crianças, todo dispositivo que minar o poder das plataformas de exibir conteúdo com o pretexto de proteger os baixinhos vai virar um campo de batalha. Não é bem assim, mas tá quase lá Oficialmente, as grandes empresas são favoráveis ao projeto -mas sempre é possível melhorar, não é mesmo? Nesse ponto, Isabella Henriques, do Alana, concorda. Em vez de listar possíveis ajustes, ela prefere ressaltar os avanços feitos no texto, que classifica como equilibrado. São coisas como: Trocar "controle parental" por "supervisão parental" para evitar "a conotação de vigilância sobre as infâncias e refletir uma perspectiva de parentalidade positiva";

Melhorar a ideia de "provável acesso", que será a chave para as plataformas obrigadas a seguir a nova lei; agora, diz, está claro que os sites regulados serão os que "apresentam atratividade ou probabilidade material de acesso por crianças e adolescentes ou cujo produto tenha facilidade considerável de acesso". A sociedade brasileira entende, majoritariamente, que as plataformas fazem menos do que deveriam para proteger as crianças. Essa compreensão existe há muito tempo, e algo precisa ser feito, o que passa, obrigatoriamente, pela necessidade de o país ter uma legislação robusta para a utilização da internet por crianças (?) As crianças têm urgência de ter seus direitos garantidos, e o país já está demorando bastante para fazer isso. Isabella Henriques diretora-executiva do Instituto Alana




