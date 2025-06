Enquanto não sai a decisão do juiz Amit Mehta sobre como remediar o monopólio do Google nas buscas, o que deve ocorrer até setembro, o mundo da tecnologia vê a inteligência artificial avançar rapidamente e disputar protagonismo com as pesquisas online. Com a popularização dos chatbots de IA generativa, especialistas veem empresas deslocando esforços do SEO (Otimização para Mecanismos de Busca, na sigla em inglês) para o GEO (Otimização para Mecanismos Generativos) e até passando a criar conteúdo para os robôs usarem em suas respostas. Para Diego Ivo, CEO da Conversion, uma das maiores empresas de SEO do Brasil, o investimento em links patrocinado na busca será reduzido e fluirá para a produção de conteúdo voltado a ser lido por IAs. Segundo ele, cerca de 90% do tráfego de IA monitorado pela Conversion já vem do ChatGPT. O buscador do Google tem um grau de personalização muito baixo comparado com os chats de IA. O Google era o oráculo porque sabe tudo, mas o GPT é o amigo

Diego Ivo, CEO da Conversion Para Diego Ivo, o Google perdeu o timing. Thiago Tomaz, Head de Comunicação Digital da agência in.pacto, concorda com ele. A gente está no meio de uma grande mudança e quem deveria liderar isso era o Google e não outras plataformas. Mudou tudo com o GEO. Não é só rankear. A IA já vem com a resposta completa e, além de entregar, personaliza esse conteúdo. E isso é o que define uma busca de sucesso hoje. Estamos caminhando para a busca conversacional. O que o Google coleta de dados, hoje, não se compara com o que o ChatGPT recebe [de informação fornecida pelos usuários]

Thiago Tomaz, head de comunicação digital da in.pacto O mercado de conteúdo já se adapta a essa nova realidade. Segundo Tomaz, as agências têm incorporado novas estratégias, como a pesquisa sobre como as pessoas estão fazendo perguntas sobre determinados temas, em fóruns, canais do Reddit e em seções de Fale Conosco para qualificar o conteúdo de seus clientes. Até poucos meses atrás, a prioridade era o SEO para melhorar o ranqueamento na busca orgânica do Google. Agora, a preocupação é construir conteúdo que seja buscado pela IA. Formatos como FAQ, Passo a Passo e texto em tópicos ajudam muito nisso. É preciso construir um texto como se você estivesse conversando com alguém

Thiago Tomaz A tendência de as pessoas recorrerem a chatbots não escapa ao Google. A empresa implantou o AI Overview, que resume com IA os resultados das buscas e ocupa o topo de boa parte das pesquisas feitas com a plataforma, e liberou o AI Mode, uma modalidade de busca que responde demandas em forma de conversa e não mais com links. Outra mudança no horizonte é a inclusão de anúncios nos chats de IA, estratégia que já está sendo testada pelo Google no Gemini, pela Perplexity e pela OpenAI. Se isso se confirmar, o jogo atual será ainda mais impactado: Vai ter anúncio e será prejudicial para o Google. Aposto no GPT. SEO é sobre consumidor, será uma jornada de compra diferente, e será uma grande oportunidade para o SEO, que é complementar ao GEO

Diego Ivo Essa forte concorrência dos chats de IA generativa foi um dos argumentos mais fortes apresentados pelo Google em suas considerações finais no processo. O advogado da empresa chegou a mencionar o ChatGPT como uma ameaça no horizonte. O juiz Amit Mehta sinalizou ter plena consciência de que a IA impacta profundamente o mercado das buscas online, segmento de mercado que ele precisa tornar mais competitivo com os remédios propostos. Segundo ele, se um concorrente surgir, "não será o DuckDuckGo", mas um serviço de IA que inclua busca. De fato, o juiz Mehta está em uma sinuca de bico: julga o Google com base em práticas de mercado dos últimos 20 anos, justamente no momento em que os hábitos dos consumidores passam por mudanças profundas. Estão sobre a mesa medidas antitruste, como a abertura de dados de buscas para concorrentes e a venda do Chrome, navegador que entrega ao Google uma grande quantidade de dados sobre hábitos de usuários na internet. O Google sabe da mudança tecnológica em curso e tenta convencer o juiz Mehta a não impor medidas drásticas ou de longo prazo, contando com o rápido movimento natural do mercado. Argumenta que os bilhões de dólares em financiamento recebidos pela OpenAI minam a vantagem competitiva histórica da big tech nas buscas.