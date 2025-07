A análise do ITS-Rio recai sobre pontos críticos do PL da IA. Um deles é a imposição de regras mais pesadas de forma indiscriminada para todas as aplicações de áreas sensíveis. Educação e saúde são alguns desses setores.

Falta granularidade a quais usos de IA na saúde deveriam ter riscos diferentes. Por exemplo: IA para fazer transcrição de teleconsulta deveria ter o mesmo risco de uma IA para diagnóstico?"

Celina Beatriz Bottino

Sobre o PBIA, a avaliação é que, se há, não é evidente quanto recurso será usado para lidar com as regulações, seja do ponto de vista técnico e do jurídico. "Embora as pessoas falem que o plano é uma coisa e a regulação é outra, e de fato são, uma coisa não fica sem a outra. Então tem que definir se essas duas políticas estão de fato em sintonia e de fato coordenadas", diz a diretora do ITS-Rio.

Para algumas pessoas que tomaram contato com o estudo, o documento ecoa alguns dos posicionamentos de empresas de tecnologia. A crítica ao aparente descasamento entre PBIA e PL da IA está presente, por exemplo, no discurso de diretores da OpenAI, explicitado durante entrevista ao Radar Big Tech. A dona do ChatGPT realizou um evento em Brasília, o "Bootcamp IA Generativa na prática", para discutir aspectos de IA com assessores de representantes estratégicos do Congresso Nacional, agências regulatórias e ministérios. A análise do ITS-Rio foi apresentada no encontro.