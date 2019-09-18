O que aconteceu na Justiça foi que:
O Google foi obrigado a exibir em algum lugar do YouTube ou em todos os vídeos da plataforma um aviso informando sobre a proibição de conteúdos que retratem crianças promovendo produtos e serviços (o famoso "merchandising") ou que contenham propagandas direcionadas a elas. Procurado por Radar Big Tech, o Google não comentou. Além disso...
... A empresa precisa incluir na página de denúncias um campo para comunicação de casos sobre publicidade infantil. A medida pode ser revertida, já que...
... O Ministério Público Federal, autor da ação, obteve uma antecipação de tutela, ou seja, teve os efeitos de seu pedido adiantados. No entanto...
...A decisão demonstra uma mudança de humor da Justiça, já que...
... Tudo começou em 2016, o MPF instaurou um inquérito civil para apurar ilegalidades do canal no YouTube "Bel para Meninas", em que a mãe de uma menor de idade gerenciava vídeos em que a garota fazia publicidade de brinquedos e outros itens. A recomendação ao Google foi suspender os vídeos e avisar que a publicidade infantil era abusiva e proibida. Só que...
... O Google não topou: argumentou controlar apenas os anúncios que passam por sua plataforma e não aqueles embutidos nos vídeos de criadores, salvo em caso de denúncias. Acrescentou ainda que...
... O Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) tem resolução, sim, sobre como é abusivo direcionar publicidade a crianças, mas não estabelece sanções. Como o órgão consultivo é subordinado ao Ministério dos Direitos Humanos, culpou a União por omissão. Pois...
... O MPF escalou e entrou com uma ação civil pública contra o Google e a União. Nesse meio-tempo, o Instituto Alana, cuja diretora falou à coluna, virou parte interessada. Em 2017, porém...
... A Justiça Federal de Minas Gerais deu vitória ao Google, pois argumentou que o Marco Civil da Internet só obrigava um provedor a retirar conteúdos do ar com ordem judicial e que, até aquele momento, as plataformas não eram obrigadas a controlar previamente o que era publicado. Só que...
... O MPF recorreu. E, depois de muitas idas e vindas, o TRF-6 definiu em 6 de agosto a data do julgamento online para dali a 19 dias. Seis dias depois, Felca publicou o vídeo. O Google pediu por uma sessão presencial, foi atendido, mas, a essa altura, ânimo já era outro: o juiz Glaucio Maciel decidiu parcialmente a favor dos procuradores, e a big tech tem 60 dias para colocar as mudanças no ar.
Por que é importante
De 2017 para cá, algumas coisas no entendimento jurídico sobre as plataformas tenham mudado. O STJ decidiu pela primeira vez em 2024 que provedores de conteúdo podem e devem moderar segundo suas regras e que o MCI (Marco Civil da Internet) não as impede de fazer isso. Fora isso, o STF considerou parcialmente inconstitucional a "Constituição da Internet" para definir que as empresas de internet podem, sim, ser responsáveis pelo conteúdo publicado por terceiros.
Maciel, no entanto, considerou outros elementos para penalizar o Google. Primeiro, não era caso de evocar o MCI, como fez o primeiro juiz, afinal o MPF não pedia remoção ou monitoramento, mas sim a distribuição de um aviso. O magistrado concordou ainda com o argumento do MPF, que jogou na mesa o artigo 227 da Constituição Federal: não é só das famílias e do Estado, mas também da sociedade o dever de assegurar a dignidade de crianças e adolescentes, que devem receber tratamento prioritário, incluindo diante de práticas comerciais.
"A Google, como operadora da maior plataforma de vídeos em atividade no Brasil - o YouTube -, é agente social de relevância central. Sua influência sobre o comportamento de milhões de brasileiros, incluindo crianças, é incontestável. Essa condição, aliada ao poder econômico e tecnológico da empresa, impõe-lhe o dever jurídico e social de cooperar com o sistema de proteção integral previsto no art. 227 da Constituição e regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e, no aspecto objeto do litígio, também pelo Código de Defesa do Consumidor."
Glaucio Maciel, juiz do TRF-6
O juiz mencionou Felca ao dizer que os vídeos expostos pelo influenciador revelam a ideia de "sucesso fácil" transmitida a crianças. Ele fez questão de ligar adultização e publicidade infantil.