Segunda-feira, 25/08/2025 Derrota inédita: Google terá de alertar veto a anúncio infantil no YouTube Helton Simões Gomes O Google sofreu uma derrota inédita em um processo que se arrasta há quase dez anos na Justiça brasileira e é crucial para o bilionário negócio de publicidade da empresa no YouTube, maior plataforma de streaming do país. A reviravolta se deve ao efeito Felca. O vídeo do influenciador Felipe Bressanim sobre adulteração, que escancara como redes sociais abrigam e impulsionam conteúdos que sexualizam crianças, foi citado na decisão judicial. Na mesma semana, o choque gerado pelo vídeo já havia acelerado os rumos do chamado "ECA Digital", projeto de lei que obriga empresas digitais a protegerem crianças no ambiente online e foi aprovado na Câmara dos Deputados. Enquanto no Congresso a proposta retorna ao Senado antes de caminhar para sanção presidencial, na Justiça o Google ganhou tempo para respirar: o julgamento definitivo foi adiado em ao menos três meses. Nem por isso, o tempo adicional é motivo para comemorar. Publicidade [Se sair, a decisão definitiva] representará a adequação e o compromisso da empresa com a legislação brasileira. Isabella Henriques diretora-executiva do Instituto Alana O que rolou? O que aconteceu na Justiça foi que: O Google foi obrigado a exibir em algum lugar do YouTube ou em todos os vídeos da plataforma um aviso informando sobre a proibição de conteúdos que retratem crianças promovendo produtos e serviços (o famoso "merchandising") ou que contenham propagandas direcionadas a elas. Procurado por Radar Big Tech, o Google não comentou. Além disso... ... A empresa precisa incluir na página de denúncias um campo para comunicação de casos sobre publicidade infantil. A medida pode ser revertida, já que... ... O Ministério Público Federal, autor da ação, obteve uma antecipação de tutela, ou seja, teve os efeitos de seu pedido adiantados. No entanto... ...A decisão demonstra uma mudança de humor da Justiça, já que... ... Tudo começou em 2016, o MPF instaurou um inquérito civil para apurar ilegalidades do canal no YouTube "Bel para Meninas", em que a mãe de uma menor de idade gerenciava vídeos em que a garota fazia publicidade de brinquedos e outros itens. A recomendação ao Google foi suspender os vídeos e avisar que a publicidade infantil era abusiva e proibida. Só que... ... O Google não topou: argumentou controlar apenas os anúncios que passam por sua plataforma e não aqueles embutidos nos vídeos de criadores, salvo em caso de denúncias. Acrescentou ainda que... ... O Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) tem resolução, sim, sobre como é abusivo direcionar publicidade a crianças, mas não estabelece sanções. Como o órgão consultivo é subordinado ao Ministério dos Direitos Humanos, culpou a União por omissão. Pois... ... O MPF escalou e entrou com uma ação civil pública contra o Google e a União. Nesse meio-tempo, o Instituto Alana, cuja diretora falou à coluna, virou parte interessada. Em 2017, porém... ... A Justiça Federal de Minas Gerais deu vitória ao Google, pois argumentou que o Marco Civil da Internet só obrigava um provedor a retirar conteúdos do ar com ordem judicial e que, até aquele momento, as plataformas não eram obrigadas a controlar previamente o que era publicado. Só que... ... O MPF recorreu. E, depois de muitas idas e vindas, o TRF-6 definiu em 6 de agosto a data do julgamento online para dali a 19 dias. Seis dias depois, Felca publicou o vídeo. O Google pediu por uma sessão presencial, foi atendido, mas, a essa altura, ânimo já era outro: o juiz Glaucio Maciel decidiu parcialmente a favor dos procuradores, e a big tech tem 60 dias para colocar as mudanças no ar. Por que é importante De 2017 para cá, algumas coisas no entendimento jurídico sobre as plataformas tenham mudado. O STJ decidiu pela primeira vez em 2024 que provedores de conteúdo podem e devem moderar segundo suas regras e que o MCI (Marco Civil da Internet) não as impede de fazer isso. Fora isso, o STF considerou parcialmente inconstitucional a "Constituição da Internet" para definir que as empresas de internet podem, sim, ser responsáveis pelo conteúdo publicado por terceiros. Maciel, no entanto, considerou outros elementos para penalizar o Google. Primeiro, não era caso de evocar o MCI, como fez o primeiro juiz, afinal o MPF não pedia remoção ou monitoramento, mas sim a distribuição de um aviso. O magistrado concordou ainda com o argumento do MPF, que jogou na mesa o artigo 227 da Constituição Federal: não é só das famílias e do Estado, mas também da sociedade o dever de assegurar a dignidade de crianças e adolescentes, que devem receber tratamento prioritário, incluindo diante de práticas comerciais. "A Google, como operadora da maior plataforma de vídeos em atividade no Brasil - o YouTube -, é agente social de relevância central. Sua influência sobre o comportamento de milhões de brasileiros, incluindo crianças, é incontestável. Essa condição, aliada ao poder econômico e tecnológico da empresa, impõe-lhe o dever jurídico e social de cooperar com o sistema de proteção integral previsto no art. 227 da Constituição e regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e, no aspecto objeto do litígio, também pelo Código de Defesa do Consumidor."

Glaucio Maciel, juiz do TRF-6 O juiz mencionou Felca ao dizer que os vídeos expostos pelo influenciador revelam a ideia de "sucesso fácil" transmitida a crianças. Ele fez questão de ligar adultização e publicidade infantil. Esses conteúdos, muitas vezes apresentados como forma de entretenimento, são utilizados para gerar engajamento e monetização, transformando a vida da criança em produto de consumo. (…) O país, neste momento, é chamado a refletir profundamente sobre a responsabilidade compartilhada da família, do Estado e da sociedade quanto aos conteúdos que são produzidos ou acessados por crianças na internet. Essa reflexão envolve múltiplos aspectos, entre eles, a prevenção de práticas publicitárias abusivas protagonizadas por crianças ou direcionadas ao público infantil, tema diretamente ligado à presente demanda (…) Assim, o momento é particularmente propício --e necessário-- para que o poder Judiciário se pronuncie de forma célere e eficaz sobre a temática. Glaucio Maciel juiz do TRF-6 Não é bem assim, mas tá quase lá É difícil saber quanto o Google fatura com vídeos no YouTube em que crianças promovem produtos ou com aqueles que miram esse público. Certo é que a plataforma de streaming fatura pouco mais de 10% da receita publicitária da Alphabet (empresa-mãe do Google). Se o vídeo do Felca mostrou que as plataformas ora são coniventes ora dispõem de poucas ferramentas para lidar com abusadores (o influenciador Hytalo Santos recebeu 144 penalizações do TikTok, mas reverteu o banimento na Justiça), os avisos sobre a proibição da publicidade infantil podem lembrar ao público que, em última instância, é sua atenção a moeda em jogo nesses ambientes. E, se ela parar de pingar no bolso das big tech, algumas coisas começam a mudar. Compartilhar essa edição



