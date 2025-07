Quanto Zuckerberg pagou no acordo da Cambridge Analytica? Mark Zuckerberg, CEO da Meta, e outros líderes da empresa fecharam um acordo para encerrar o processo movido por investidores da companhia devido ao escândalo da Cambridge Analytica. A consultoria usou os dados de 50 milhões de usuários do Facebook, obtidos de forma fraudulenta, para influenciar as eleições dos EUA e o Brexit, processo de rompimento do Reino Unido com a União Europeia. Para investidores, Zuckerberg e alguns conselheiros não divulgaram informações suficientes sobre os riscos enfrentados por quem teve o dado roubado. O acordo saiu no dia em que Marc Andreessen, investidor conselheiro da Meta, iria depor. Na segunda, seria a vez de Mark. Na fila, estavam ainda Sheryl Sandberg, ex-nº 2 do Facebook, e Peter Thiel, um dos maiores investidores do Vale do Silício. O processo pedia ressarcimento de US$ 8 bilhões, mas o valor final não foi revelado.