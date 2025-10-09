Google cria central de agentes de IA com rivais e robôs capazes de ligar

É nesse ponto que o Google quer abrir as portas do Gemini Enterprise para os concorrentes e permitir integrações para tornar esse processo, em tese, menos traumático.

O novo pacote corporativo do Google não só permite que fluam para os agentes de IA dados produzidos e armazenados em sua própria suíte de produtividade, o Workspace (Docs, Sheets, Gmail), mas também da de rivais, a exemplo do Microsoft 365 (Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive), e de aplicações como Salesforce e SAP. Segundo a companhia, são sistemas de mais de 100 mil empresas.

Ainda que o Enterprise permita conexão com o Workspace, a empresa interessada em fazer isso terá de assinar os dois serviços individualmente. Os preços do Enterprise no Brasil vão variar de R$ 112 a R$ 165, considerando a cotação do dólar, já que os valores são calculados na moeda norte-americana: US$ 21 (Business) a US$ 30 (Standard e Plus). A versão corporativa do Workspace possui mensalidades que vão de R$ 32,72 a R$ 128,40 por usuário —o preço varia conforme a capacidade de armazenamento e ao nível de acesso a alguns serviços como NotebookLM.

O Google diz que o Gemini Enterprise mantém as diretrizes de governança definidas pela empresa para o serviço a ser plugado. Ou seja, se há uma certa restrição de compartilhar documentos criados em uma determinada plataforma, essa barreira é mantida no Gemini.

Além da integração aos sistemas de companhias rivais, outro argumento do Google para companhias abraçarem o novo pacote é dispensar a montagem de um quebra-cabeça com serviços produzidos por diversos fabricantes na hora de criar uma central de gerenciamento de ferramentas de IA. Desde o processador (TPU) até os modelos de IA (Gemini), tudo é desenvolvido pelo Google.