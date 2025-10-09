TILTUOL
Assine UOL
Helton Simões Gomes

Helton Simões Gomes

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Google cria central de agentes de IA com rivais e robôs capazes de ligar

Helton Simões Gomes
Colunista de Tilt
Logotipo do Google Cloud, o serviço da nuvem do Google
Logotipo do Google Cloud, o serviço da nuvem do Google Imagem: Albert Gea/Reuters

O Google lançou um novo pacote de ferramentas para dar a empresas a capacidade de construir, comprar e permitir a qualquer funcionário criar seu próprio agente de inteligência artificial.

Esses robôs são tratados como a próxima fronteira da IA, porque são feitos para tomar decisões de forma autônoma, ainda que a tarefa exija transações financeiras ou requeira interação com outras máquinas e seres humanos.

Munidos com informações de uma empresa, eles podem executar de processos internos, como avaliar currículos em busca de candidatos com habilidades específicas, a atividades externas, como atender clientes pelo telefone ou gerar campanhas de marketing.

O Google aposta no Gemini Enterprise para sair na frente das rivais na era dos agentes de IA. E faz isso com uma estratégia raramente usada por grandes empresas, principalmente aquelas que já contam com grandes ecossistemas de serviços. Em vez de focar nas muitas habilidades de suas IAs, a big tech aposta na integração de sua plataforma com os serviços de concorrentes. Na prática, empresta dos rivais os superpoderes de suas IAs para tornar o próprio serviço mais capaz. Isso inclui os agentes criados por outras empresas, como a Microsoft.

Você pode conectar qualquer outro sistema que tenha, porque reconhecemos a necessidade de abertura quando você trabalha em um contexto empresarial
Thomas Kurian, CEO do Google Cloud

A coluna viu uma demonstração de como o Gemini Enterprise funciona. A interface é a de um chat, o que leva as pessoas a interagir por meio de texto, áudio ou envio de imagem, bem parecido com outras ferramentas de IA. Ainda que o propósito não seja só usá-lo para buscar informação online ou criar conteúdo, é possível ter acesso a diversos modelos de IA do Google, como Veo3 (geração de vídeo), Nano Banana (criação de imagens), Vids (transforma um formato de conteúdo em outro).

O objetivo da plataforma, por outro lado, é conectar o funcionário de uma empresa a agentes de IA, disponíveis de três formas diferentes:

  • O próprio indivíduo pode criar algo que automatize uma ou várias tarefas de seu dia a dia;
  • A empresa em que ele trabalha pode disponibilizar agentes feitos internamente para as mais variadas funções;
  • Por meio de uma loja, chamada "AI agent finder", é possível encontrar alguns robôs criados por parceiros do Google, como PWC, Deloitte, Kyndryl e box. Eles são especializados em tarefas relacionadas a uma determinada área empresarial, como recursos humanos, marketing, TI, contabilidade, jurídico --alguns são gratuitos e outros, pagos.

O Google promete que construção desses agentes seja fácil, já que:

Continua após a publicidade
  • Não é preciso saber programar para criar uma dessas ferramentas de automação;
  • É possível construir não só agentes de IA internos, que lidam com a retaguarda de uma companhia em processos invisíveis ao público, mas também aqueles que interajam com clientes, de carne e osso;
  • Essa interação pode acontecer por telefone, canais da internet, celular, email ou chat;

Só que dá para complicar, porque o Google também incluiu no Enterprise dois recursos voltados a profissionais técnicos:

  • Data Scientist Agent: permite a transformação de dados bagunçados em algo organizado e a canalização deles para um ambiente de trabalho onde podem ser explorados;
  • Gemini CLI: um agente que permite a interação com o Gemini a partir de um terminal de programação.

A premissa dos agentes de IA é entender o funcionamento da empresa a tal ponto que consigam fazer algo em nome dela. Isso exige ter acesso a dados relevantes, sejam organogramas e fluxos de trabalho de diversas áreas, sejam contratos e documentação sobre as interações de setores entre si, com os clientes e os negócios realizados pela companhia.

Alguns agentes precisam buscar informações em determinados documentos mantidos em uma aplicação, checar emails e ficar de olho em sistemas internos de chat.

Em algumas empresas, esse tipo de atividade está espalhado não só em diversos sistemas, mas que são feitos por fabricantes diferentes, o que pode ser um problema na hora de fazer um dado conversar com outro.

Continua após a publicidade

É nesse ponto que o Google quer abrir as portas do Gemini Enterprise para os concorrentes e permitir integrações para tornar esse processo, em tese, menos traumático.

O novo pacote corporativo do Google não só permite que fluam para os agentes de IA dados produzidos e armazenados em sua própria suíte de produtividade, o Workspace (Docs, Sheets, Gmail), mas também da de rivais, a exemplo do Microsoft 365 (Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive), e de aplicações como Salesforce e SAP. Segundo a companhia, são sistemas de mais de 100 mil empresas.

Ainda que o Enterprise permita conexão com o Workspace, a empresa interessada em fazer isso terá de assinar os dois serviços individualmente. Os preços do Enterprise no Brasil vão variar de R$ 112 a R$ 165, considerando a cotação do dólar, já que os valores são calculados na moeda norte-americana: US$ 21 (Business) a US$ 30 (Standard e Plus). A versão corporativa do Workspace possui mensalidades que vão de R$ 32,72 a R$ 128,40 por usuário —o preço varia conforme a capacidade de armazenamento e ao nível de acesso a alguns serviços como NotebookLM.

O Google diz que o Gemini Enterprise mantém as diretrizes de governança definidas pela empresa para o serviço a ser plugado. Ou seja, se há uma certa restrição de compartilhar documentos criados em uma determinada plataforma, essa barreira é mantida no Gemini.

Além da integração aos sistemas de companhias rivais, outro argumento do Google para companhias abraçarem o novo pacote é dispensar a montagem de um quebra-cabeça com serviços produzidos por diversos fabricantes na hora de criar uma central de gerenciamento de ferramentas de IA. Desde o processador (TPU) até os modelos de IA (Gemini), tudo é desenvolvido pelo Google.

O Gemini Enterprise é a integração de todas estas peças numa plataforma super fácil de usar para cada funcionário em cada empresa, não importa quão pequena ou quão grande
Thomas Kurian

Continua após a publicidade

Os agentes do Enterprise também poderão conversar com os robôs autônomos criados com outras plataformas, como o Copilot, da Microsoft, e fazer transações em dinheiro via cartão de crédito, carteiras digitais e até com criptomoedas. Tudo graças a dois protocolos de interação entre sistemas, que acabaram de ser desenhados por um conjunto de empresas.

Para quem já conhece o ecossistema do Google, a chegada do Gemini Enterprise, na prática, toma o lugar do AgentSpace enquanto solução única. Na verdade, o Enterprise é uma repaginada turbinada da agora plataforma aposentada -ela permitia apenas criar agentes de IA e orquestrá-los para interagir entre si e com dados submetidos pela empresa cliente à plataforma.

DEU TILT

Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio da semana completo.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.