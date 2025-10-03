Subsecretário da ONU: explorar dado de um país é extrair petróleo sem pagar

Tshilidzi Marwala: Sim. Há certas coisas que só podem ser feitas com base nessa tradição. A IA requer dados e, para alguns deles, você só pode acessar se forem compartilhados. A livre circulação de dados entre países, especialmente se forem de saúde ou clima -algo em que, se não cooperarmos, vamos ficar coletivamente para trás-, requer governança global.

Como a IA está se tornando cada vez mais uma questão de direito humano, nós nos reunimos em um pacto digital para tratar dos chamados bens comuns globais. São coisas que queremos que todos tenham. Mas, se todos puderem abordá-los apenas individualmente, estaremos coletivamente em pior situação.

Por isso, é tão importante falar em democratizar a infraestrutura de computação, coleta e análise de dados. Se a questão é a alfabetização em IA, é preciso haver certo nível de padrão estabelecido por organizações internacionais.

Quando a questão é a aplicação responsável da IA, devemos nos perguntar: você não acha que armas autônomas letais devem ser regulamentadas internacionalmente da mesma forma que controlamos a proliferação da tecnologia nuclear ou das armas biológicas? Sim, afinal, a IA torna as armas muito mais perigosas. E, se não tivermos um pacto global que governe seu uso responsável e promova sua governança, então vamos ficar para trás.

Para algumas pessoas, a impressão é que a ONU lida com questões distantes da realidade delas. Enquanto a discussão passa pela transferência de dados de um país para outro, as pessoas veem seus dados usados dentro do seu próprio país por grandes empresas, que usam o argumento de estarem coletando informações públicas na internet. Tanto é que a questão do uso de conteúdo, ao menos daquele sobre o qual recai propriedade intelectual, já chegou aos tribunais, e companhias de IA estão sendo processadas. Isso está no escopo do Pacto Digital Global?

Tshilidzi Marwala: Isso é muito importante. Eu acho que vai além do pacto, pois precisamos é de um mecanismo regulatório. Parte da razão pela qual uma empresa pode usar os seus e os meus dados com salvaguardas reduzidas é porque estamos no modo faroeste, com pouca governança em torno desta tecnologia.