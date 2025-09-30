Brasil destina R$ 390 milhões à criação de IA no serviço público
O governo Lula vai unir nesta terça duas de suas mais iniciativas prioritárias na área da tecnologia e lançar um projeto ao cubo de R$ 390 milhões para ampliar o uso de inteligência artificial no serviço público.
O objetivo é criar desde automatizações a sistemas cruciais, mas em funcionamento longe dos olhos do cidadão, como integrar grandes bases de dados, até novas plataformas que afetem a vida das pessoas diretamente, como aplicativos médicos que detectam crianças não vacinadas em uma área e indiquem qual é o responsável a ser contatado.
Encomendado pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), o projeto será tocado pelo CPQD, instituto de pesquisa e desenvolvimento sediado em Campinas (SP). Os recursos sairão do FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).
Iniciativas de governo eletrônico que levem a administração federal a concretizar o plano de oferecer uma experiência personalizada a cada cidadão viraram prioridade do governo Lula. Em paralelo, o PBIA (Plano Brasileiro de Inteligência Artificial) foi lançado há um ano para fomentar tanto na iniciativa pública quanto na privada a tecnologia que virou febre no mundo. O projeto tocado pelo CPQD une as duas pontas.
Eu acho que essa coisa da 'fome com a vontade de comer' ocorre, não por um aspecto político, mas por usar uma ferramenta que potencialize o fornecimento de informação de forma ágil, segura e mais simples para o cidadão. A personalização permite integrar várias bases para fornecer informação ligado ao momento de vida da pessoa. A integração é uma forma ágil de estabelecer conexões relacionadas à vida dele. E a IA é um grande potencializador
Rogério Mascarenhas, secretário de governo digital do MGI
A iniciativa terá várias frentes de trabalho. Uma delas, pouco visível pois ocorrerá nos bastidores, será o uso de IA para integrar os diversos estoques de dados gerenciados pela administração federal, do CadÚnico (usado no Bolsa Família e outros programas sociais), a outras bases com dados de saúde e educação.
Outra dessas frentes é a criação de um Núcleo de IA, um ambiente digital que reunirá ferramentas e métodos à disposição dos servidores para até os que não sabem ou tenha poucas habilidades de programação possam propor soluções de IA. Essa área usará o conceito que, no jargão tecnológico, se classifica como "no code" (código nenhum, em tradução literal) ou "Low code" (pouco código).
Haverá ainda uma linha de atuação que vai garantir a segurança e a privacidade nas aplicações de IA, outra que vai refinar informações cadastrais para evitar duplicação e uma última que se debruçará em usar IA para criar personalizações dos serviços públicos.
Os quase R$ 400 milhões serão investidos no projeto ao longo de quatro anos. Para acelerá-lo, o CPQD começou a montar um data center dedicado, que contará com GPUs para desenvolver as aplicações e treinar os modelos de IA. Segundo Paulo Curado, diretor responsável pelo projeto no CPQD, a iniciativa envolverá a capacitação de 200 pessoas.
DEU TILT
Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio da semana completo
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.