Roblox, febre entre crianças, faz IA caçar abusadores em games milionários

A Roblox se tornou tudo o que o Facebook sonhava quando adotou Meta como nome: uma plataforma digital habitada por um público fiel, em crescimento, engajado e que já não distingue entre o físico e o virtual, e coalhada de empresas oferecendo produtos como se fossem parte da paisagem. Um lugar onde todos compram sem muita força a ideia de metaverso ao abrigar jogos lucrando milhões de dólares diariamente e itens para personagens existentes só na internet rendendo R$ 400 mil a um brasileiro.

Ainda que seja uma vitrine de games online e não uma rede social, a Roblox possui elementos do império de Mark Zuckerberg. Tanto que alguns jogadores se encontram nas experiências apenas para papear. Mas a similaridade para por aí, já que a companhia admite a presença de crianças —muitas delas: metade dos norte-americanos menores de 16 anos está por lá; com 2,7 milhões de jogadores, o Brasil é um dos mercados prioritários da plataforma.