O recado de Lula para big techs: o Brasil que regula também corta imposto

O presidente Lula abriu a Assembleia-Geral da ONU com um discurso cheio de posicionamentos políticos sobre questões globais. Quando falou para mostrar qual Brasil quer vender ao mundo, tocou em três pontos: aqui se combate a fome, a democracia é para valer e a regulação de plataformas digitais não é só discurso.

Internet não pode ser terra sem lei

Lula, Presidente do Brasil na Assembleia-Geral da ONU

Lula levou debaixo do braço um pacotão de medidas para estabelecer limites à atuação das empresas de tecnologia, as chamadas big tech. Tudo foi despachado na última quarta, mas ficou escondidinho na discussão pública diante do avanço da PEC da Blindagem e da anistia na Câmara dos Deputados.