IA que caça 'novo Neymar' leva 1º brasileiro a assinar com clube da Europa

Leonardo Veiga, jogador de futebol, durante o embarque para se apresentar ao Spezia, time italiano Imagem: Arquivo Pessoal

Léo e Glória, no entanto, são exceções. A Footbao tem 100 mil usuários ativos, dos quais 30 mil a acessam mensalmente. Ainda que seja de esperar que todas essas pessoas sejam aspirantes a jogadores profissionais, a dupla faz parte de um seleto grupo. São cerca de 5,5 mil talentos, classificados assim por terem recebido cinco estrelas ao serem avaliados por analistas profissionais que consideram terem condições de integrar um clube profissional. Eles ainda são ranqueados de A a D. No topo, há cerca de três dezenas de atletas.

Na outra ponta da plataforma, estão os times de futebol. Goiás e Avaí compõe um grupo de parceiros que recorre à plataforma para recrutamento. Neste momento, o Audax, de Osasco (SP), realiza uma peneira online. Os atletas interessados enviam suas avaliações e vídeos presentes na Footbao para o clube, que convoca para um teste presencial os que mais interessaram conforme posição e habilidades.

Segundo Rappolt, os planos são convencer clubes a fazerem do Footbao uma vitrine para seus jogadores, com vistas a transferências para outros mercados. "Há mais de 800 clubes no Brasil, e boa parte obtém a maioria do seu dinheiro com a descoberta de novos jogadores e transferências de jogadores."

O executivo afirma que a Footbao não teve retorno financeiro com a ida de Léo para o Spezia. Mas conta que a plataforma trabalha para criar algo como uma "blockchain dos dados de jogadores", ou seja, replicar a tecnologia que sustenta o bitcoin e outras moedas criptográficas. Em vez de quem transferiu que quantia e para quem, o que será guardado nesses grandes livros de registro digitais serão as informações de desempenho e financeiras dos atletas.