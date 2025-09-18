Trump consegue com a Disney o que Bolsonaro ameaçou com a Globo

O homem certo: aliado de primeira ordem, Carr já foi classificado como um dos "guerreiros da liberdade" por Donald Trump;

aliado de primeira ordem, Carr já foi classificado como um dos "guerreiros da liberdade" por Donald Trump; No lugar certo: a FCC decide sobre a renovação e concessão de licenças de operação para rádios e TVs e também apita sobre fusões entre empresas de radiodifusão;

a FCC decide sobre a renovação e concessão de licenças de operação para rádios e TVs e também apita sobre fusões entre empresas de radiodifusão; Na hora certa: conselheiro há tempos na FCC, mas alçado ao comando este ano, Carr foi questionado durante sabatina no Congresso dos EUA se cassaria a permissão da ABC, algo que Trump pediu após ter suas declarações checadas durante um debate presidencial. Carr negou, mas, na primeira oportunidade, reabriu um processo contra a emissora, arquivado por sua antecessora sob o argumento de que a "FCC não deve ser a polícia dos discursos do presidente".

Ainda que estivesse em viagem internacional ao Reino Unido, Trump arranjou um tempinho para comentar o assunto. Ele, que coleciona atritos com Kimmel, comemorou a suspensão do programa e aproveitou para indicar quais são os próximos alvos.

Parabéns à ABC por finalmente ter a coragem de fazer o que deveria ser feito (...) Isso deixa Jimmy (Fallon) e Seth (Meyers), dois tremendos perdedores, na NBC Fake News. As avaliações deles também são horríveis. Faça algo, NBC

Donald Trump, em post na Truth Social

O assassinato do influenciador Kirk representa uma escalada da violência política nos Estados Unidos. Durante a campanha presidencial do ano passado, o próprio Trump foi alvo de um tiro. Em junho deste ano, a presidente da Câmara dos Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, foi assassinada a tiros dentro de casa junto do marido, Mark Hortman.

Dentro desse caldeirão, autores de comentários a respeito de Kirk têm sido perseguidos por uma onda de mobilização nas redes sociais que expõe onde moram, quem são seus familiares, onde trabalham com o objetivo de desalugá-los da vida pública, pessoal e profissional.

Essa onda já chegou ao Brasil com o caso do médico ameaçado de ter o visto para entrar nos EUA cassado e da funcionária do Theatro Municipal de São Paulo. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e o empresário Tallis Gomes são algumas das figuras que encabeçam o movimento.