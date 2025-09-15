TILTUOL
Helton Simões Gomes

Helton Simões Gomes

Reportagem

Governo Lula negocia incluir benefício fiscal para data center em lei da IA

Helton Simões Gomes
Colunista de Tilt
Datacenter da Equinix, no Rio de Janeiro
Datacenter da Equinix, no Rio de Janeiro Imagem: Divulgação/Equinix

O governo Lula negocia com deputados e senadores a inclusão de incentivos fiscais para data centers no Brasil no projeto de lei que cria o Marco da Inteligência Artificial, em discussão na Câmara dos Deputados.

A isenção do recolhimento de tributos federais para novas instalações de grandes centrais de dados faz parte de uma política pública para destravar o setor no Brasil. Dele dependem a IA e todo tipo de aplicação digital. Nas contas do Ministério da Fazenda, alardeadas pelo ministro Fernando Haddad junto a big techs, o pacote pode gerar investimentos de R$ 2 trilhões.

A nova estratégia representa uma guinada da administração federal. Antes, a aposta era conceder as isenções, uma antecipação da reforma tributária, via Medida Provisória.

Agora, a ideia é não colocar todos os ovos em uma cesta só. Assim, o plano é até o fim de setembro editar a MP e, em paralelo, incluir as isenções no PL 2668, que define regras para a IA.

Como MPs tem efeito imediato, a máquina pública já poderia se mexer para conceder as isenções. Isso permitiria à Receita Federal editar instruções normativas e alterar seus sistemas para aplicar os benefícios fiscais.

Só que a MP vale por 60 dias, prorrogáveis por igual período. Ou seja, valeria até fevereiro de 2026. Até lá o Congresso Nacional precisaria aprová-la em comissão. O governo Lula quer driblar essa necessidade com a aprovação do PL da IA, já turbinado com a benesse tributária, até o fim de 2025 ou começo de 2026.

Essa estratégia já tem sido ventilada em Brasília por representantes de pastas estratégicas do governo Lula, como a Secretária de Comunicação da Presidência da República.

Segundo uma fonte próxima às negociações, há um acordo com o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), presidente da comissão especial que analisa o PL 2668, que vem costurando um entendimento junto aos presidentes das duas casas, Hugo Motta (Republicanos-PB), da Câmara, e Davi Alcolumbre (União-AP), do Senado. Conta ainda com o compromisso do senador Eduardo Torres (PL-TO), que relatou o projeto de IA aprovado no Senado.

O relógio está correndo. Desde maio, o governo Lula adia o envio da MP do chamado ReData (regime especial para data centers) ao Congresso Nacional. Ela precisa ser publicada ainda este ano para as regras valerem já em 2026. Isso anteciparia a reforma tributária para os data centers em um ano, já que parte das regras do novo arcabouço fiscal brasileiro entram em vigor em 2027.

