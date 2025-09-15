Governo Lula negocia incluir benefício fiscal para data center em lei da IA
O governo Lula negocia com deputados e senadores a inclusão de incentivos fiscais para data centers no Brasil no projeto de lei que cria o Marco da Inteligência Artificial, em discussão na Câmara dos Deputados.
A isenção do recolhimento de tributos federais para novas instalações de grandes centrais de dados faz parte de uma política pública para destravar o setor no Brasil. Dele dependem a IA e todo tipo de aplicação digital. Nas contas do Ministério da Fazenda, alardeadas pelo ministro Fernando Haddad junto a big techs, o pacote pode gerar investimentos de R$ 2 trilhões.
A nova estratégia representa uma guinada da administração federal. Antes, a aposta era conceder as isenções, uma antecipação da reforma tributária, via Medida Provisória.
Agora, a ideia é não colocar todos os ovos em uma cesta só. Assim, o plano é até o fim de setembro editar a MP e, em paralelo, incluir as isenções no PL 2668, que define regras para a IA.
Como MPs tem efeito imediato, a máquina pública já poderia se mexer para conceder as isenções. Isso permitiria à Receita Federal editar instruções normativas e alterar seus sistemas para aplicar os benefícios fiscais.
Só que a MP vale por 60 dias, prorrogáveis por igual período. Ou seja, valeria até fevereiro de 2026. Até lá o Congresso Nacional precisaria aprová-la em comissão. O governo Lula quer driblar essa necessidade com a aprovação do PL da IA, já turbinado com a benesse tributária, até o fim de 2025 ou começo de 2026.
Essa estratégia já tem sido ventilada em Brasília por representantes de pastas estratégicas do governo Lula, como a Secretária de Comunicação da Presidência da República.
Segundo uma fonte próxima às negociações, há um acordo com o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), presidente da comissão especial que analisa o PL 2668, que vem costurando um entendimento junto aos presidentes das duas casas, Hugo Motta (Republicanos-PB), da Câmara, e Davi Alcolumbre (União-AP), do Senado. Conta ainda com o compromisso do senador Eduardo Torres (PL-TO), que relatou o projeto de IA aprovado no Senado.
O relógio está correndo. Desde maio, o governo Lula adia o envio da MP do chamado ReData (regime especial para data centers) ao Congresso Nacional. Ela precisa ser publicada ainda este ano para as regras valerem já em 2026. Isso anteciparia a reforma tributária para os data centers em um ano, já que parte das regras do novo arcabouço fiscal brasileiro entram em vigor em 2027.
