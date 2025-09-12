Só 24% dos projetos de IA dão retorno: esses são os 3 erros das empresas

3) Medo de utilizar informações do negócio com a IA: uma vez que as políticas de governança estão implementadas, faz pouco sentido não fazer a IA conhecer os processos da empresa para a qual vai trabalhar. E isso ocorre por meio dos dados gerados pela companhia. Campos, da IBM, explica que isso ocorre por dois motivos. Ou há receio de submeter à IA o conhecimento inerente ao negócio porque a companhia tem plena consciência de que não está com a casa em ordem quando o papo é governança de dados. Ou falta capacidade técnica de realizar a integração, seja porque as informações não estão estruturadas ou estão pulverizadas em vários lugares. Segundo os CEOs latino-americanos, apenas 1% das empresas já tomaram o passo de plugar os dados corporativos às ferramentas de IA

Se você não desenvolve uma IA com o conhecimento, os dados, a propriedade intelectual da sua empresa, você só usa uma IA genérica. O que você e o seu vizinho fizerem vai ser exatamente a mesma coisa. Isso não diferencia ninguém. A diferenciação está no momento em que as empresas estruturam os seus dados, colocam os mecanismos de governança e tomam a coragem de colocar isso em prática. Aí elas se distanciam dos seus competidores

Joaquim Campos, vice-presidente de software da IBM

É claro que não se trata de uma receita de bolo. Companhias enfrentam problemas distintos e estão em estágios diferentes e dispõem de armas de calibre variados para enfrentá-los. A própria IBM, porém, resolveu aplicar algumas diretrizes do que sua área de consultoria compartilha com clientes. Nas contas da big tech, ao longo dos últimos meses, o uso de IA na operação global rendeu um ganho de eficiência da ordem de US$ 3,5 bilhões. Isso numa companhia que fatura US$ 65 bilhões.

Como nem todas as empresas têm o porte da IBM, Campos reserva um recado àquela que estão começando na jornada da IA: