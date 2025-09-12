Só 24% dos projetos de IA dão retorno: esses são os 3 erros das empresas
(Esta é a newsletter Tilt. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha)
A cada nova função mirabolante que chega aos nossos celulares, o hype da inteligência artificial é renovado com pitadas de ansiedade. A pressão atinge todos os lados: executivos para estar na dianteira da inovação de suas áreas; chefes para convencer suas equipes a adotar ferramentas complexas pra ontem; funcionários para mudar completamente seu fluxo de trabalho com serviços ainda não tão confiáveis.
Empresas que levaram o papo da transformação digital a sério elevam a produtividade em 40%, aponta uma pesquisa da IBM do ano passado. Aqui no Brasil, o desejo é atingir esse patamar com ainda mais sagacidade do que no resto do mundo: 67% dos CEOs brasileiros adotam IA ativamente em suas organizações, índice de 61% entre seus colegas no restante do mundo, diz outro estudo da multinacional.
Por outro lado, poucas (26%) empresas latino-americanas que levam a público projetos de IA e menos ainda (24%) obtêm retorno financeiro com eles. Em conversa com a coluna, Joaquim Campos, vice-presidente de software da IBM, detalha os erros cometidos pelas companhias que não extraem o potencial da IA e o que há nesses processos de tão crucial.
Joaquim Campos, vice-presidente de software da IBM
Em uma pesquisa realizada com 2 mil CEOs de empresas de 33 países, incluindo o Brasil, a IBM constatou um fenômeno interessante aqui na América Latina. A expectativa dos executivos com a IA mudou ao longo dos anos. Em 2023, logo após a explosão do ChatGPT, o foco era na modernização tecnológica. No ano seguinte, boa parte queria inovar em produtos e serviços. Agora, em 2025, dividem as atenções os usos de IA para ter previsões mais precisas e para ampliar a produtividade ou a rentabilidade.
Em uma época de incerteza e de mudança, os líderes estão vendo como aproveitam as ferramentas, adotam agentes de inteligência artificial para poder ter melhor precisão nas estimativas dos negócios
Luis Fernando Padilla, gerente geral da IBM Consulting para América Latina
E, no Brasil, esse sentimento é para lá de presente, já que:
- 59% dos CEOs brasileiros priorizam casos de uso de IA com base no retorno sobre o investimento. Além disso...
- ... 71% deles dizem possuir métricas para medir qual é a lucratividade das inovações com essa tecnologia. Mas...
- ... Eles sabem que dependem dos colaboradores, já que 59% dos executivos afirmam preparar os funcionários para as novas dinâmicas operacionais trazidas por agentes de IA. O processo, porém, não será fácil, pois...
- ... 63% dos CEOs topam aceitar riscos significativos para se manterem competitivos por acreditar que a automação trará ganhos grandes de produtividade. Há um certo temor no ar, quando...
- ... 61% desses líderes afirmam que o risco de ficar para trás os leva a investir em tecnologias antes de entenderem totalmente seu valor.
Apesar das movimentações, não é toda empresa que transforma intenções e ações em resultados. Aquelas que não se dão tão bem escorregam em três pontos, conta o vice-presidente da IBM:
1) Foco excessivo na tecnologia, mas sem conectá-la ao negócio: muitas entram de cabeça na jornada de IA, a ponto de experimentar todas as possibilidades da tecnologia. Viram experts, apostam na "fetichização da tecnologia", mas dificilmente direcionam todo esse conhecimento para áreas do negócio. Esse fenômeno também se manifesta entre as empresas que usam a IA apenas para tarefas operacionais ou para ajustar gargalos. A sensação pode até ser a de que estão avançando, mas, se compararem com concorrentes, verão que estão se movendo em velocidade menor que a deles, diz o vice-presidente da IBM. podem ter a falsa impressão de que estão avançando.
O real impacto que a IA pode trazer está na transformação dos modelos de negócio, na ampliação da relação com os clientes, na melhora da eficiência da operação.
Joaquim Campos
2) Ausência de governança adequada: enfrentam problemas as empresas que implementam IA sem antes estabelecer princípios de governança, ou seja, estabelecer os limites da atuação da máquina e prever os fluxos da operação quando ela não possuir a resposta ou não tiver capacidade técnica para executar uma ação. Ferramentas de IA que rodam sem essa camada são uma dor de cabeça particular em interações com o público, pois viram uma avenida aberta para crises reputacionais (e se seu robô virar um misógino?), danos ao negócio (lembra do bot de companhia aérea que deu um desconto inexistente a um passageiro?) ou ações de cibercriminosos. As regras de governança valem também para os humanos, pois implicam em ditar o que os funcionários podem ou não fazer dependendo da ferramenta com que estão trabalhando. Ninguém quer ver informações sigilosas serem submetidas a um chatbot público, que as usará em seu treinamento para usar em suas respostas futuras, talvez para uma empresa concorrente.
3) Medo de utilizar informações do negócio com a IA: uma vez que as políticas de governança estão implementadas, faz pouco sentido não fazer a IA conhecer os processos da empresa para a qual vai trabalhar. E isso ocorre por meio dos dados gerados pela companhia. Campos, da IBM, explica que isso ocorre por dois motivos. Ou há receio de submeter à IA o conhecimento inerente ao negócio porque a companhia tem plena consciência de que não está com a casa em ordem quando o papo é governança de dados. Ou falta capacidade técnica de realizar a integração, seja porque as informações não estão estruturadas ou estão pulverizadas em vários lugares. Segundo os CEOs latino-americanos, apenas 1% das empresas já tomaram o passo de plugar os dados corporativos às ferramentas de IA
Joaquim Campos, vice-presidente de software da IBM
É claro que não se trata de uma receita de bolo. Companhias enfrentam problemas distintos e estão em estágios diferentes e dispõem de armas de calibre variados para enfrentá-los. A própria IBM, porém, resolveu aplicar algumas diretrizes do que sua área de consultoria compartilha com clientes. Nas contas da big tech, ao longo dos últimos meses, o uso de IA na operação global rendeu um ganho de eficiência da ordem de US$ 3,5 bilhões. Isso numa companhia que fatura US$ 65 bilhões.
Como nem todas as empresas têm o porte da IBM, Campos reserva um recado àquela que estão começando na jornada da IA:
Joaquim Campos, vice-presidente de software da IBM
*o jornalista viajou a convite da IBM
DEU TILT
Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio da semana completo.
TEVE TAMBÉM EM TILT
Deu Tilt #1
Pai do Pix: 'Tivemos de convencer os bancos dos benefícios do Pix' Leia mais
Deu Tilt #2
'Pai do Pix' revela a maratona para o BC criar o Pix em plena pandemia Leia mais
Deu Tilt #3
Dunker avisa: 'Até agora o vareio de bola é total: algoritmo 5 x 0 humanos' Leia mais
Deu Tilt #4
'Pai do Pix' diz que integração internacional do sistema está nos planos Leia mais
Radar Big Tech #1
Monopólio, Google sai ileso, e nós viramos moeda de troca na briga da IA Leia mais
Radar Big Tech #2
Meta censurou relatos de abuso infantil em pesquisa, aponta investigação Leia mais
Radar Big Tech #3
UE multa Google em R$ 18,7 bi por prejudicar rivais; Trump ameaça retaliar Leia mais
Radar Big Tech #4
Vitória de Meta e TikTok força Europa a mudar 'taxação' de Big Techs Leia mais
Radar Big Tech #5
Apple melhora selfie, dá tapa no visual com iPhone Air e nem liga para IA Leia mais
Radar Big Tech #6
Google libera no Brasil o Modo IA, que derrubou tráfego em sites nos EUA Leia mais
Radar Big Tech #7
Advogado chamado Mark Zuckerberg processa Meta por ter contas canceladas Leia mais
Diogo Cortiz
IA prometeu te dar mais tempo livre, mas está entregando burnout Leia mais
Carlos Affonso de Souza
Protestos no Nepal não são a Primavera Árabe 2.0 ou uma 'revolução da GenZ' Leia mais
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.