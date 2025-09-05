Por que brasileiros na tecnologia têm menos medo de serem trocados pela IA?

A adoção de inteligência artificial como ferramenta de trabalho já causou mais medo entre os trabalhadores brasileiros. Afinal, despencou o receio de ter o emprego afetado por chatbots capazes de realizar tarefas humanas ou mesmo de ser substituído por eles.

Há, porém, uma categoria que se destaca até mesmo de seus colegas em escala global. São os profissionais de TI: 54% deles veem que o avanço da IA vai afetar seus planos de carreira a longo prazo, aponta pesquisa da Michael Page, consultoria especializada em recrutamento de média e alta gerência, a que a coluna teve acesso com exclusividade.

Sim, é a maioria. Mas é um índice menor do que o constatado na América Latina (63%) e no restante do mundo (64%) ?foram ouvidas 5 mil pessoas de 36 países.