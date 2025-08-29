Em 5 anos, energia gasta por data centers do Brasil igualará consumo de SP

Na semana passada, Nina adiantou alguns detalhes do estudo durante entrevista ao Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas.

Agora, com a pesquisa publicada na íntegra, é possível saber que:

Os data centers consumiram 1,7% da eletricidade do Brasil em 2024. Com isso...

... Ficaram abaixo de outros setores econômicos, como metalurgia (9,2%), agropecuária (5,3%), alimentos e bebidas (5%), papel e celulose (4,1%) e química (3,6%), mas acima dos transportes (0,3%). A título de comparação?

? As residências foram responsáveis por 28,2% do total e o setor público por 7,4%. É bom notar que...

... Em uma central de dados, a energia é essencial para manter servidores rodando --se desligarem, algum serviço online cai-- e refrigeradores operando. E...

... A água é outro elemento crucial para nenhum computador derreter, o que faz do boleto enviado pela empresa de abastecimento um elemento crítico para a operação. E, segundo o estudo...

... O consumo de água da infraestrutura de processamento de dados brasileira foi de 0,003% do total em 2022, bem abaixo de outras áreas, como agricultura irrigada (53%), abastecimento humano (24%), abastecimento animal (8,2%), termelétricas (4,1%), produtos alimentícios (3,8%), petróleo e gás (1,5%), papel e celulose (1,3%), mineração (1,3%), metalurgia (0,5%) e produtos químicos (0,3%). Para o futuro...

... A Brasscom projeta que os data centers sejam responsáveis por 3,6% do gasto de eletricidade no país em 2029. E que o consumo ... O estudo da associação traça um perfil dos data centers no Brasil: a eficiência energética deles subiu 10%, enquanto processadores e refrigeradores melhoraram para permitir que a temperatura, gélida em outros tempos (de 14°C a 16°C), possa atingir os 27°C. Além disso...

... Oito a cada dez dessas centrais são resfriadas em circuito fechado (a água entra uma vez e é reutilizada) com tecnologia de condensação de ar (o calor é transferido da máquina para o ar via serpentinas e ventiladores, os dry coolers). O detalhe é que...

... Para cada Megawatt, um desses data centers precisa de 23 mil litros de água. Um caminhão-pipa dos grandes, daqueles que transportam 30 mil litros, precisaria fazer sete viagens e meia para abastecer uma central de 10 MW.

23 mil litros são o que 150 pessoas consomem em um dia. É algo como 40 ou 50 famílias. Para um data center de 10 MW, é só multiplicar por dez. Ou seja, se você instalou numa cidade um data center que vai durar anos, ele vai consumir só o que 50 famílias bebem durante 10 dias. Affonso Nina

Por que é importante