Governo Lula coloca 'GPS brasileiro' no radar para 2026

(Esta é a newsletter Tilt. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha)

A possibilidade, ainda que remota, de os Estados Unidos reavaliarem o uso do GPS pelo Brasil como parte das retaliações comerciais do governo Trump fez muita gente se dar conta do grau de dependência tecnológica em que nos encontramos. O país discute há anos um sistema próprio de satélites, mas, dessa vez, membros da administração federal se juntaram e estão desenhando um jeito para tirar o sonho do papel.

A expectativa do governo Lula é entregar no começo de 2026 o plano do PNT (Sistema Brasileiro de Posicionamento, Navegação e Tempo), nome no RG do que se convencionou chamar de "GPS brasileiro".