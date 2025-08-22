Governo Lula coloca 'GPS brasileiro' no radar para 2026
A possibilidade, ainda que remota, de os Estados Unidos reavaliarem o uso do GPS pelo Brasil como parte das retaliações comerciais do governo Trump fez muita gente se dar conta do grau de dependência tecnológica em que nos encontramos. O país discute há anos um sistema próprio de satélites, mas, dessa vez, membros da administração federal se juntaram e estão desenhando um jeito para tirar o sonho do papel.
A expectativa do governo Lula é entregar no começo de 2026 o plano do PNT (Sistema Brasileiro de Posicionamento, Navegação e Tempo), nome no RG do que se convencionou chamar de "GPS brasileiro".
Em conversa com a coluna, Osório Coelho Guimarães Neto, diretor do Departamento de Programas de Inovação do MCTI, detalha:
- As inspirações do projeto (esqueça os EUA, o alvo são as iniciativas de Índia, Coreia do Sul e Japão);
- Sua motivação (nada de Trump; a conversa é sobre soberania e já tem, ao menos, dois anos);
- As possíveis fontes de financiamento (do BNDES ao PAC) e;
- As inescapáveis implicações da empreitada com o atual cenário geopolítico.
Osório Coelho Guimarães Neto, diretor de programas de inovação no MCTI
O que rolou?
Ainda que coordene as ações, o ministério trabalha junto com quase duas dezenas de entidades públicas, do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) à AEB (Agência Espacial Brasileira), passando por Telebras, Anatel e Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). O grupo, formado em julho, trabalha em quatro linhas paralelas:
- Em uma frente, cria a estratégia que será adotada para o desenvolvimento tecnológico do PNT. Em outra...
- Identifica as dependências tecnológicas e as vulnerabilidades do Brasil em relação aos sistemas de posicionamento, navegação e tempo já existentes. Acontece que...
- Se o mais famoso deles é o GPS, mantido pelo Departamento de Defesa dos EUA, Glonass (Rússia), Galileo (União Europeia) e o Beidou (China) também são sistemas globais igualmente poderosos. Em paralelo...
- ? Em uma terceira linha de atuação, o grupo levanta as rotas tecnológicas existentes e quais são as mais adequadas para o Brasil. Isso porque...
- É possível adotar satélites geoestacionários (aqueles que ficam posicionados sobre a linha do Equador), satélites de baixa órbita (ficam a altitudes mais próximas da Terra) ou com satélite nenhum, como vêm estudando os chineses. Além disso...
- A missão dessa parcela do grupo também é levantar as fortalezas do Brasil para dar conta de tirar o PNT do papel, ou seja, qual é a capacidade industrial, de recursos humanos e de pesquisa do país. Por fim...
- O último front avalia quanto dinheiro custaria cada cenário de aplicação e quais são os modelos de financiamento, que podem incluir recursos do FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), BNDES e até vindos de cooperação internacional. De cara...
- Pinta como favorita, ainda que o martelo não tenha sido batido, a ideia de o PNT não ser global, mas, sim, um sistema local, como o QZSS (Japão), KPS (Coreia do Sul) ou o IRNSS (Índia). Com isso...
- Cairia a obrigação de lançar muitos satélites --GPS tem 31, Galileo opera 28, Beidou possui 35 e Glonass detém 24 --, já que os japoneses se viram com quatro e os indianos vão bem com sete. E também os custos de implantação deixam de ser proibitivos, visto que o QZSS saiu por algo em torno de US$ 2 bilhões. Só que...
- Essa abordagem passa por uma maior exigência de interoperabilidade com os sistemas globais, algo que o Brasil já considera. Ainda mais porque a pretensão é fazer do PNT uma opção não só viável para o território brasileiro, mas para toda a América do Sul. Como...
- O grupo tem 180 dias para dar conta do recado, o plano deve chegar às mãos da ministra Luciana Santos entre janeiro e fevereiro de 2026. Só então será submetido ao presidente Lula.
Por que é importante?
Crucial da navegação de veículos em terra e no ar ao funcionamento do seu smartphone, o GPS é o tipo de serviço que virou sinônimo de uma categoria inteira. O que fazem sistemas como esse é atribuir uma localização a um dispositivo por meio da triangulação de envio e recepção de sinais.
"A gente considera o GPS como uma infraestrutura crítica, do mesmo jeito que são portos, aeroportos, escolas, hospitais e estradas."
Osório Coelho Guimarães Neto, do MCTI
Para o diretor do MCTI, ter um "GPS brasileiro" impactaria o país em, ao menos, três diferentes frentes, como:
- Social: o PNT atenderia com tecnologia nacional serviços essenciais, como o transporte público, o monitoramento ambiental e de fronteiras. Também garantiria ao Brasil acesso sem intermediários a dados grandes riquezas, como os recursos hídricos e minerais
- Econômico: daria uma alternativa nacional a diversos setores que dependem de tecnologia de georreferenciamento, do agronegócio à mineração, passando por telecomunicações e pelos setores bancário e de energia.
Aqui, abro um parênteses: segundo fontes da indústria satelital, o PNT permitiria ao Brasil obter recursos financeiros ao embarcar em dispositivos eletrônicos chips que acessassem o sistema de navegação nacional, nos moldes do que ocorre com o uso comercial do GPS.
- Geopolítico: o desenvolvimento de uma solução de posicionamento, navegação e tempo própria aumenta a autonomia tecnológica e estratégica do Brasil. Ainda que a chance de o GPS ser desligado pelos EUA seja para lá de remoto, uma alternativa nacional afasta riscos do arrefecimento do cenário geopolítico internacional, cada vez mais hostil.
Osório Coelho Guimarães Neto, do MCTI
Não é bem assim, mas tá quase lá
Ainda que os planos estejam sendo elaborados agora, um ponto é certo: caso decole, o "GPS brasileiro" vai precisar de recurso orçamentário para ser mantido no ar. Não é barato manter os sistemas necessários para satélites em órbita se comunicarem com estações terrestres. E a necessidade de recurso, acredite, é algo que os militares norte-americanos negociam todos os anos com a Casa Branca.
Segundo Osório, o Brasil dispõe de dinheiro para construir os satélites, já que estão na mesa linhas dos BNDES, de cooperação internacional e de fundos setoriais, como o FNDCT, que, desde 2023, conta com disponibilidade acima dos R$ 10 bilhões.
Parcerias com outros países não estão descartadas. Brasil e China fecharam recentemente um acordo para desenvolver o CBERS-5, primeiro satélite geoestacionário do país, que entrar no seleto grupo de uma dezena de nações.
A criação do grupo focado no PNT ocorreu uma semana antes de circular a notícia do possível desligamento do GPS por parte dos EUA. A empreitada nasceu após um estudo sobre cenários de exploração satelital do CGEE (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos), apresentado em 2023 à ministra Luciana Santos. Ainda assim, o timing gera comentários. Mas Osório ri da coincidência.
"Por que fazer isso agora? Desculpa a expressão, mas antes tarde do que nunca, né? Toda a nossa dependência em relação aos sistemas estrangeiros, ainda mais diante do contexto econômico, geopolítico e social, torna essa iniciativa bem urgente", comenta.
