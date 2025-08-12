Brasil envia 1.600 questões por segundo ao ChatGPT e lidera em textos
A OpenAI divulgou nesta terça-feira uma análise que mostra pela primeira vez o nível de adoção do ChatGPT no Brasil.
O documento, ao qual a coluna teve acesso, mostra dados já conhecidos, como o fato de o país ser um dos três no mundo com a maior concentração de usuários do chatbot e o de estar entre as cinco nações com mais desenvolvedores da API da ferramenta. A intimidade do brasileiro é tanta que, por aqui, ChatGPT virou "chat", tal qual WhatsApp é só Zap.
Informação Inédita mesmo trazida pelo estudo é a intensidade com que o Chat é acionado por aqui: são 140 milhões de mensagens por dia. É o equivalente a mais de 1.620 requisições por segundo. Fora isso, o brasileiro é o que mais pede em todo o mundo para o chatbot escrever textos para ele.
Ainda que ativos, os brasileiros não chegam a gerar 1% das mensagens globais na plataforma. Os mais de 700 milhões de usuários enviam 2,5 bilhões de requisições por dia.
Segundo a OpenAI, as principais atividades executadas no Brasil são as seguintes:
- Escrita e comunicação (20% das mensagens): são e-mails, textos e documentos escritos pelo robô a pedido de profissionais de diversas áreas, como o marketing. Nesse tipo de tarefa, o brasileiro é campeão mundial, com uma frequência que supera a de qualquer outro país;
- Aprendizagem e aperfeiçoamento profissional (15%): de estudantes, profissionais e proprietários de pequenas empresas, parte dos brasileiros na plataforma usa o ChatGPT como mentor de carreira, coach inspiracional ou tutor de estudos para estudar ou entender conceitos, tópicos ou se aprofundar em determinados assuntos;
- Programação, ciência de dados e matemática (6%): aqui, a mãozinha do ChatGPT para criar códigos de computador ou solucionar questões matemáticas auxilia de engenheiros experientes aos "vibe coders", as pessoas que programam usando só prompts criados em linguagem natural;
- Ideação Criativa (5%);
- Tradução (2%).
A maioria dos brasileiros adeptos ao ChatGPT tem entre 18 e 24 anos (27%) e de 25 a 34 anos (33%).
Onde estão os usuários do chat no Brasil?
Em termos proporcionais, os estados que concentram a maior quantidade de usuários do ChatGPT, segundo a OpenAI, são:
- São Paulo,
- Distrito Federal,
- Santa Catarina,
- Tocantins,
- Rio de Janeiro,
- Ceará,
- Paraná,
- Amapá,
- Mato Grosso,
- Pernambuco
Depois de mudar os rumos da inteligência artificial com o ChatGPT, que iniciou a onda de plataformas capazes de gerar conteúdo (em texto, imagem e áudio) e se tornou a tecnologia de mais rápida adoção da história, a OpenAI vem apostando na liberação de versões mais poderosas de seus grandes modelo de linguagem. Chamadas de LLMs, elas funcionam como o cérebro do chat e dão um salto a cada novo modelo.
A última, lançada na última semana, foi o GPT-5, que avança em aspectos técnicos, como a menor probabilidade de alucinar, mas não é a tão alardeada IA Geral, um sistema tão poderoso que seria capaz de aprender novas habilidades por conta própria a ponto de operar de forma autônoma com o objetivo de superar capacidades cognitivas humanas.
