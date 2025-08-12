TILTUOL
Reportagem

Brasil envia 1.600 questões por segundo ao ChatGPT e lidera em textos

ChatGPT, da OpenAI, rodando via aplicativo em um iPhone
ChatGPT, da OpenAI, rodando via aplicativo em um iPhone Imagem: Smith Collection/Gado/Getty Images

A OpenAI divulgou nesta terça-feira uma análise que mostra pela primeira vez o nível de adoção do ChatGPT no Brasil.

O documento, ao qual a coluna teve acesso, mostra dados já conhecidos, como o fato de o país ser um dos três no mundo com a maior concentração de usuários do chatbot e o de estar entre as cinco nações com mais desenvolvedores da API da ferramenta. A intimidade do brasileiro é tanta que, por aqui, ChatGPT virou "chat", tal qual WhatsApp é só Zap.

Informação Inédita mesmo trazida pelo estudo é a intensidade com que o Chat é acionado por aqui: são 140 milhões de mensagens por dia. É o equivalente a mais de 1.620 requisições por segundo. Fora isso, o brasileiro é o que mais pede em todo o mundo para o chatbot escrever textos para ele.

Ainda que ativos, os brasileiros não chegam a gerar 1% das mensagens globais na plataforma. Os mais de 700 milhões de usuários enviam 2,5 bilhões de requisições por dia.

Segundo a OpenAI, as principais atividades executadas no Brasil são as seguintes:

  • Escrita e comunicação (20% das mensagens): são e-mails, textos e documentos escritos pelo robô a pedido de profissionais de diversas áreas, como o marketing. Nesse tipo de tarefa, o brasileiro é campeão mundial, com uma frequência que supera a de qualquer outro país;
  • Aprendizagem e aperfeiçoamento profissional (15%): de estudantes, profissionais e proprietários de pequenas empresas, parte dos brasileiros na plataforma usa o ChatGPT como mentor de carreira, coach inspiracional ou tutor de estudos para estudar ou entender conceitos, tópicos ou se aprofundar em determinados assuntos;
  • Programação, ciência de dados e matemática (6%): aqui, a mãozinha do ChatGPT para criar códigos de computador ou solucionar questões matemáticas auxilia de engenheiros experientes aos "vibe coders", as pessoas que programam usando só prompts criados em linguagem natural;
  • Ideação Criativa (5%);
  • Tradução (2%).

A maioria dos brasileiros adeptos ao ChatGPT tem entre 18 e 24 anos (27%) e de 25 a 34 anos (33%).

Onde estão os usuários do chat no Brasil?

Em termos proporcionais, os estados que concentram a maior quantidade de usuários do ChatGPT, segundo a OpenAI, são:

  1. São Paulo,
  2. Distrito Federal,
  3. Santa Catarina,
  4. Tocantins,
  5. Rio de Janeiro,
  6. Ceará,
  7. Paraná,
  8. Amapá,
  9. Mato Grosso,
  10. Pernambuco

Depois de mudar os rumos da inteligência artificial com o ChatGPT, que iniciou a onda de plataformas capazes de gerar conteúdo (em texto, imagem e áudio) e se tornou a tecnologia de mais rápida adoção da história, a OpenAI vem apostando na liberação de versões mais poderosas de seus grandes modelo de linguagem. Chamadas de LLMs, elas funcionam como o cérebro do chat e dão um salto a cada novo modelo.

A última, lançada na última semana, foi o GPT-5, que avança em aspectos técnicos, como a menor probabilidade de alucinar, mas não é a tão alardeada IA Geral, um sistema tão poderoso que seria capaz de aprender novas habilidades por conta própria a ponto de operar de forma autônoma com o objetivo de superar capacidades cognitivas humanas.

