Brasil envia 1.600 questões por segundo ao ChatGPT e lidera em textos

A OpenAI divulgou nesta terça-feira uma análise que mostra pela primeira vez o nível de adoção do ChatGPT no Brasil.

O documento, ao qual a coluna teve acesso, mostra dados já conhecidos, como o fato de o país ser um dos três no mundo com a maior concentração de usuários do chatbot e o de estar entre as cinco nações com mais desenvolvedores da API da ferramenta. A intimidade do brasileiro é tanta que, por aqui, ChatGPT virou "chat", tal qual WhatsApp é só Zap.

Informação Inédita mesmo trazida pelo estudo é a intensidade com que o Chat é acionado por aqui: são 140 milhões de mensagens por dia. É o equivalente a mais de 1.620 requisições por segundo. Fora isso, o brasileiro é o que mais pede em todo o mundo para o chatbot escrever textos para ele.