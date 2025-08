Por que celulares chineses 'invadem' o Brasil, mas vendas não decolam

Preço atrativo é ainda mais crucial, porque os celulares chineses possuem poucos diferenciais tecnológicos em relação aos aparelhos das marcas estabelecidas. As exceções são o já citado Mate XT, que dobra em três partes, e o HarmonyOS, novo sistema operacional da Huawei.

Também por isso tornar a marca é tão importante. E essa é uma atividade em que uma rival já nada de braçada. A Samsung é há anos uma das maiores anunciantes do país. No entanto, não é como se as chinesas não soubessem como se aproximar do brasileiro. A Huawei já chegou a estampar a camisa do Santos em 2014, quando o time tinha Gabigol e Robinho no elenco.

Talvez os dados de venda da primeira metade do ano mostrem outra realidade. Os da Canalys, por exemplo, saem no meio de agosto. A expectativa dos analistas na consultoria é que os chineses irão impulsionar o mercado de smartphones no Brasil ainda em 2025. Para isso, porém, precisarão convencer as pessoas a comprar seus aparelhos e abandonar a concorrência.

DEU TILT

