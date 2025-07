Tarifaço faz Brasil 'ficar para trás' em IA, diz indústria de software

Longe de ser frontalmente afetada pelo tarifaço dos Estados Unidos, a indústria brasileira de software calcula que a adoção da inteligência artificial no Brasil será uma das vítimas colaterais do imposto extra. Para Jorge Sukaire Neto, presidente da Abes (Associação Brasileira de Software), as empresas das áreas sobretaxadas terão de recalcular custos e devem tirar o pé na hora de aderir à tecnologia da vez.

A gente vai ficando para trás, perdendo uma janela de oportunidade de investimento que essas empresas, esses setores, deveriam estar fazendo para aproveitar agora a onda de inteligência artificial.

Jorge Sukaire Neto, presidente da Abes

Como os embarques de software para os EUA não é tão significativa (quase metade dos cerca de US$ 835 milhões totais exportados), o impacto sentido com as tarifas não será tão dramático. O reflexo será caso haja uma desaceleração das cadeias afetadas diretamente, já que todas são clientes de desenvolvedores de software. E, com menos dinheiro dos clientes para contratar, os negócios dos criadores de sistemas também mingua.