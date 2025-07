Robô da Apple vai atender ligações no iPhone para afastar bandidos e chatos

Aqui no Brasil, há até um serviço público que faz algo parecido. Desenvolvido pela Anatel em parceria com a ABR Telecom, um consórcio de operadoras, o Origem Verificada identifica quem está ligando, mas recorre a outro princípio. Em vez de botar um robô para trabalhar, checa a assinatura digital da ligação para autenticar a legitimidade da chamada e garantir que se trata de uma empresa real e não de um golpe. Nome da companhia e motivo do contato, quando possível, são exibidos na tela. O porém é que as interessadas precisam se cadastrar junto à ABR Telecom.

Ainda que atrasada, a nova função dos iPhones não chega sozinha -já há como esconder apps sensíveis e, em breve, o gerenciador de senhas vai guardar um histórico para ajudar a não repetir credenciais e facilitar a vida de cibercriminosos. Com o conjunto de ações, a Apple reforça a segurança diante de situações que ocorrem fora do aparelho (tentativas de golpes via ligações ou acessos não autorizados) ou por causa dele (roubos e furtos).

A iniciativa casa com outra, o investimento da Apple em ampliar a privacidade em seus aparelhos. Aqui, temos uma estratégia dupla. Por um lado, serve para manter distância segura das outras big tech, notórias por conduzir negócios baseados no processamento de dados pessoais dos usuários. E, por outro lado, reforça a impressão que o ecossistema do iOS oferece mais vantagens diante dos rivais. Como não dá ponto sem nó, a Apple transforma esse último aspecto em argumento na hora de justificar taxas na App Store, pelo uso do NFC no iPhone e para liberar o Pix por aproximação em seus smartphones.

DEU TILT

