Governo exigirá biometria para serviço público e integra bases federais

Os decretos possuem objetivos complementares. Biometria e o CIN serão usados como instrumentos para refinar as bases de dados do governo e garantir que as informações em posse de um órgão correspondam àquelas guardadas por outra entidade e todas elas sejam correspondentes a uma só pessoa.

Isso permitirá a criação de uma referência única para dados como nome, endereço e filiação, com o objetivo de evitar sobreposição. Segundo o governo federal, 150 milhões de pessoas já possuem biometria cadastrada no país, considerando algumas das grandes bases e já descontando as repetições —o TSE possui 130 milhões, o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) tem 80 milhões, e a PF, 50 milhões.

Se a gente está falando de inteligência artificial, automatização de benefícios e cumprimento de deveres da pessoa, a gente precisa tratar o dado como ativo estratégico.

Rogério Mascarenhas, secretário de Governo Digital do MGI

Outro decreto assinado hoje criará a RNDS (Rede Nacional dos Dados da Saúde). Com ela, o CPF será a chave principal para o cidadão acessar os serviços de saúde e reunir as informações médicas a respeito dele. Também exigirá a integração das plataformas do SUS Digital, desde aquelas voltadas aos pacientes até as direcionadas aos profissionais de saúde. E também determina que estados e municípios integrem a RNDS.

DEU TILT

Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio da semana completo.