Cadê o motorista? Caminhão de três eixos dirige sozinho no Espírito Santo

É um veículo que impõe respeito. Três eixos. Quase 20 metros de comprimento. Capacidade para carregar até 120 toneladas. Mas um detalhe atrai a atenção, mesmo em meio à imponência: nenhum motorista está na cabine enquanto o caminhão trafega.

Ao longo de duas semanas, uma carreta tri-articulada e que se locomove sem a intervenção humana transitou pelas instalações da ArcelorMittal, maior fabricante de aço do Brasil, em Serra, cidade a 30 km de Vitória (ES). É uma invenção da Lume Robotics, expoente da indústria de veículos autônomos que tem florescido na capital do Espírito Santo e colocado o Brasil numa corrida bilionária. A fabricante já criou veículos que atendem clientes do porte de Ypê, Suzano e Petrobras. Mas, nos cálculos do CEO e fundador, Ranik Guidolini, a Lume Robotics atingiu um marco com um caminhão autônomo de três eixos.