Trump e dependência: por que o Brasil pagou R$ 9 bi às Big Tech em 1 ano?

Se Donald Trump anunciou que os EUA aplicariam tarifas adicionais aos produtos brasileiros por ver uma perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro e um aperto no tratamento dado às empresas americanas de tecnologia, o levantamento dos pesquisadores de USP, UnB e FGV joga luzes sobre uma motivação bem concreta, diz Cugler.

A cifra bilionária calculada pelo grupo tangibiliza quanto as empresas perderiam se as discussões sobre regulação de plataformas no país transbordarem para o campo dos negócios. Isso considerando um contexto de logo prazo, que tem no horizonte a recente decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da possibilidade das plataformas serem responsabilizadas por conteúdo de terceiros e de outras propostas como o PL 2338, que estipula regras para a inteligência artificial e é discutivo na Câmara dos Deputados.

Já no curto prazo, com o governo Lula acenando com uma possível reciprocidade, o prejuízo poderia ocorrer já a partir de agosto, quando as tarifas norte-americanas começam a subir.

"Se o governo aplica essa postura de reciprocidade e incorpora [na retaliação aos EUA] também os contratos relacionados a essas big tech, com certeza significa uma perda financeira significativa para elas", diz o pesquisador.

DEU TILT

