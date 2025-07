Bets passam YouTube e WhatsApp e são 2º maior destino da internet do Brasil

veto à associação entre apostas e êxito pessoal, alternativa ao emprego, renda extra, investimento financeiro;

restrição de horário para publicidade em TV, serviços de streaming, redes sociais e provedores de internet apenas entre 19h30 e 0h. Na rádio, só das 9h às 11h e das 17h às 19h30;

proibição de material direcionado ao público infantojuvenil, como animações, desenhos, mascotes, inclusive os gerados por inteligência artificial, ou inclusão de patrocínio nos uniformes de menores de idade;

obrigação de avisar sobre os malefícios das apostas esportivas.

Para o professor da FAAP, as restrições não impactarão as bets porque elas já são amplamente conhecidas. Tanto ele quanto Benites, da ANJL, manifestam preocupação porque as medidas afetam apenas as legalizadas e deixam as ilegais com mais uma vantagem.

Já a liberação dos aplicativos na loja do Google não deve impactar o tráfego de internet, mas diminuir as fricções no acesso às plataformas. Hoje, o jogador precisa digitar o nome do site e realizar reconhecimento facial em todos os acessos. Com o app, esses processos são facilitados.

Nada é tão poderoso quanto estar no celular de alguém. Ele é a última coisa que a gente larga antes de dormir e a primeira coisa que pega ao acordar Leonardo Benites, Leonardo Benites, diretor de comunicação da ANJL (Associação Nacional dos Jogos e Loterias)

DEU TILT

Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio da semana completo.