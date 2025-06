IA eleva risco de apagão, diz autor do 'gasto oculto da água' do ChatGPT

Um aumento rápido na demanda por eletricidade impulsionada pela IA pode sobrecarregar redes elétricas locais, especialmente em regiões que já enfrentam oferta limitada de energia, o que pode aumentar os custos para os consumidores ou elevar o risco de apagões. Embora a rede nacional geralmente consiga absorver essa demanda crescente, pontos de concentração -- como a Virgínia, onde há muitos data centers -- podem enfrentar preços mais altos de eletricidade ou atrasos em melhorias de infraestrutura, afetando indiretamente residências e pequenos negócios.

Shaolei Ren

Imagem: ARTE/UOL

Segundo estimativas da indústria aqui do Brasil, 60% dos processamentos de dados do país são feitos no exterior —boa parte deles na Virgínia citada por Ren, afinal, a região da cidade de Ashburn abriga o chamado "beco dos data centers". Se a capacidade instalada aqui no país é da ordem de 800 Megawatts, alguns dos projetos das Big Tec em solo norte-americano impressionam:

Amazon: 2,2 GW em Indiana

Meta: 2 GW na Louisiana

OpenAI: 1,2 GW no Texas

Juntos, EUA e China reúnem 90% dos data centers que armazenam as IAs usadas por outras companhias, segundo estudo recente da Oxford University. Se eles estão sujeitos ao impacto de concentrar tanto poder computacional, outros países não serão isentos das consequências.