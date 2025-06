Com decisão do STF, Google prevê plataformas virando censoras da verdade

(Esta é a newsletter Tilt. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha)

Talvez você não tenha notado. Afinal, um ex-presidente ocupando o banco dos réus no Brasil ofusca tudo ao redor. Mas, na mesma semana em que Jair Bolsonaro depôs no julgamento da trama golpista, o mesmo STF (Supremo Tribunal Federal) tomou uma decisão histórica: plataformas digitais, incluindo redes sociais, passam a ser responsabilizadas no país pelo conteúdo publicado nelas por outros usuários.

Até agora, elas só respondiam na Justiça por posts, vídeos e imagens de terceiros caso descumprissem ordens judiciais de remoção. A reviravolta tem poucos precedentes no mundo, nem o STF definiu como vai funcionar daqui para frente e seus efeitos são imprevisíveis. Ainda assim, uma das principais empresas interessadas no assunto já rascunha cenários do que virá. A coluna ouviu de altos executivos do Google —alguns vindos do Vale do Silício ao Brasil para acompanhar o julgamento e o desenrolar do PL da IA— que o novo entendimento transformará plataformas em censoras da verdade e vai catapultar o volume de processos judiciais