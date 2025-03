Ucrânia, IA e Big Tech: por que datacenters no Brasil viram 'a bola da vez'

(Esta é a newsletter Tilt. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha)

O Brasil tem vivido as consequências invisíveis do boom da inteligência artificial e do avanço do uso das plataformas digitais.

Donas de datacenters, como as brasileiras Elea e Tecto, ou empresas que dependem deles para operar, como a alemã DE-CIX, estão ampliando sua atuação no país. Estão de olho na rápida e crescente demanda das Big Tech norte-americanas para ofertar seus serviços a partir do Brasil e antecipam o interesse em vir para o país de empresas da Europa.