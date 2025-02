PL propagandeia encontro com redes sociais e pega Big Techs de surpresa

Segundo outro interlocutor, só em 2021, a Meta realizou uma dezena desses cursos para partidos com presença no Congresso. Já há, aliás, outros encontros marcados com outros partidos para além de PT e PL.

Encontros entre as Big Tech e partidos políticos e órgãos de governo para tratar de aspectos técnicos das plataformas são corriqueiros. Os cursos são oferecidos a partidos com representação no Congresso e a a políticos eleitos

Fica a critério do partido, porém, o nível de visibilidade dado ao encontro, comenta um interlocutor.

A coluna apurou junto a pessoas próximas às Big Tech que não há conotação política ou mercadológica na abordagem, tanto é que serão destacados para o evento do PL profissionais ligados à área de produto, especialistas em explicar os detalhes técnicos das plataformas, mas não autorizados a lidar com a contratação dos serviços ou a exploração deles para fins políticos.

Falando em condições de anonimato, um interlocutor de uma das Big Tech afirmou que a peça de divulgação e a dimensão que o evento tomou pegaram a empresa de surpresa. A conversa inicial era para uma sessão institucional.