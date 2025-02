Armas e Android: Google desce para o playground da disputa EUA x China

Não é de hoje que o Google está pressionado por investidores. Muito dinheiro investido em IA. Pouco retorno. Até aí, todas as Big Tech estavam. Até surgir o DeepSeek. Agora está xeque a forma de criação da IA, baseada em código fechado e aumento da capacidade com mais chips. Nessa só a Meta se salvou. A paciência do mercado ficou mais curta esta semana, quando o Google apresentou resultados abaixo da expectativa para 2024.

A nuvem é a culpada pela queda das ações do Google (...) Os resultados decepcionantes da nuvem sugerem que o momento impulsionado pela IA pode estar começando a diminuir à medida que a estratégia de modelo fechado do Google é questionada pela DeepSeek

Evelyn Mitchell-Wolf, analista do Emarketer

Em meio a esse cenário, vai ser difícil dizer "não" quando surgirem contratos militares aparecerem baterem à porta. Já aconteceu. O Google trabalhou com o Pentágono até 2018, quando só encerrou o contrato após pressão de funcionários. Na época, mais de 3 mil deles assinaram uma carta de repúdio.

Nós acreditamos que o Google não deveria estar no negócio da guerra

Nesta semana, em comunicado assinado por James Manyika, vice-presidente sênior, e Demis Hassabis, CEO da DeepMind e ganhador do Prêmio Nobel, o Google fala em "segurança nacional" e "liderançaa em IA num cenário geopolítico cada vez mais complexo".