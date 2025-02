Vivo compra briga com Microsoft, Sony e Netflix e entra nos games na nuvem

A Vivo acaba de comprar uma briga de cachorro grande. Maior fornecedora de banda larga do país, a operadora lançou sua iniciativa de games na nuvem, uma modalidade de jogos que caiu no gosto dos gamers por dispensar a aquisição dos títulos e, em alguns casos, até de videogames.

Do outro lado do ringue, terá de enfrentar Microsoft (Xbox) e Sony (PlayStation), que já oferecem os jogos na nuvem para seus usuários, e a Netflix, que vai intensificar a oferta de games por meio de seu streaming —caso você não tenha reparado, há jogos como "Monument Valley", "GTA: San Andreas" e "Civilization VI" e "Sonic Mania Plus" ao lado de séries como "Round 6" e "Sintonia".