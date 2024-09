X derruba 5 mi de contas no mundo, enquanto Musk briga com Moraes no Brasil

(Esta é a versão online da newsletter de Tilt enviada hoje. Quer receber a newsletter completa, apenas para inscritos, na semana que vem? Clique aqui e se cadastre)

Enquanto Elon Musk brigava com o ministro do STF Alexandre de Moraes para o X (ex-Twitter) não suspender pouco mais de uma dezena de contas no Brasil, a rede social derrubou mais de 5 milhões de perfis no mundo todo.

Após nomear uma representante legal, o X tenta junto a Moraes autorização para voltar ao ar no Brasil.