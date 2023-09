A indústria de pagamentos, que já era 80% digital, agora supera os 90% de digitalização, com quase a totalidade das pequenas transações no país ocorrendo via apps como AliPay e WeChat.

Fato novo foi a entrada do Reminbi digital (eRMB), um caso raro de moeda cripto operada por bancos estatais e com lastro assegurado pelo Banco Central da China. Em Pequim, a aceitação do eRMB é quase tão ampla quanto a dos serviços pioneiros como Alipay.

A expansão do eRMB é relevante pois confirma o poder do Estado em operar em um segmento antes desbravado por inovadores da iniciativa privada. Mais, acredita-se que a transação de moeda soberana eletrônica poderá ter impacto no comércio internacional no futuro, o que na prática pode permitir que os países que fazem comércio com a China transacionem valores em eRMB, sem passar pelo dólar americano ou pelo sistema SWIFT internacional.

Placa em balcão de loja destaca o Reminbi digital Imagem: Felipe Zmoginski

Nas ruas, a qualidade do ar e o nível de ruído são sensivelmente diferentes do período pré-covid. O principal responsável pela mudança foi o avanço do número de veículos elétricos nas ruas. Em Pequim, 43% da frota é movida a energia elétrica.

Os carros com motorização a gasolina usam placa azul, enquanto os que têm apenas bateria recebem emplacamento verde, o que lhes confere alguns privilégios para circular em áreas restritas e estacionar. Na prática, uma forma de incentivo não-tributário à eletrificação da frota.