A Apple reagiu com uma breve nota. Disse considerar as medidas uma "limitação para a inovação". Já a ByteDance, desenvolvedora do TikTok, afirmou se sentir "desapontada com a decisão, que foi anunciada sem consulta ou pesquisa relevante no mercado de tecnologia". Há duas semanas, o TikTok, que já sofre grande pressão regulatória nos EUA, mudou seu aplicativo na Europa e permitiu novos canais para denúncia de conteúdo impróprio no app e habilitou novos recursos para por pais e responsáveis controlarem o conteúdo visto por crianças.

Embora só estas duas BigTechs tenham se manifestado, a decisão, se aprovada, afetará Microsoft, Meta (Facebook), Alibaba, Tencent e muitas outras corporações de tecnologia. A punição proposta no texto da lei é severíssima: multa de 10% do faturamento anual da empresa desobediente na Europa.