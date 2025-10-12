A 'merdificação' da Web: como a internet livre virou império das big techs

Doctorow vê esse processo acontecendo em três estágios. Primeiro, as empresas oferecem um bom serviço, geralmente gratuito, para formar hábito nos usuários; em seguida, passam a explorá-los para favorecer seus modelos de negócios, priorizando publicidade, marcas e algoritmos de engajamento; por fim, quando está todo mundo preso, as empresas passam a explorar até mesmo os seus clientes, cobrando mais, restringido alcance e vendendo dados.

Quem viveu a popularização da Web sabe que o espaço digital passou por uma transformação radical. Lembram da era dos blogs e sites que se conectavam por links sem a necessidade de uma plataforma dominante? Éramos mais livres e menos controlados por algoritmos.

Quando Tim Berners-Lee criou a Web em 1989, ele fez uma escolha ousada: deixou a sua invenção livre, sem patentes, para ser um espaço aberto e democrático. Ele queria construir um terreno fértil para inovação e experimentação de novas formas de interação.

E deu certo.

Deu tão certo que as consequências não foram as desejadas. Em pouco tempo, as plataformas começaram a oferecer serviços tão atraentes que passamos a viver grande parte da nossa existência online dentro desses espaços. Foi o Google com o buscador; o Facebook com a rede social; a Amazon com e-commerce; entre tantas outras.

E todas elas aprenderam rápido o princípio mais importante no mundo digital: o efeito rede, o fenômeno em que o valor de um produto ou serviço aumenta quando mais pessoas o utilizam. Com isso, o objetivo passou a ser convidar as pessoas a entrar, mas sem deixá-las sair facilmente.