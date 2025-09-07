IA prometeu te dar mais tempo livre, mas está entregando burnout

Eu adoraria que essa possibilidade fosse real, afinal a crise do ócio está matando a imaginação coletiva da sociedade. O fato é que as pessoas estão trabalhando mais. Não porque a tecnologia é incapaz de fazer as coisas, mas justamente porque a IA já realiza bem uma série de tarefas que há uma corrida insana para o ganho de produtividade.

Tempo livre ou tempo para mais trabalho?

Não tenho dúvida que, com o uso da IA, muitas pessoas realizam em 5 horas uma atividade que antes demoraria em 8 horas. Mas o que elas estão fazendo com as 3 horas que ganharam?

Alguns profissionais conseguem migrar para tarefas mais criativas e estratégicas, o que é positivo, mas outras estão absorvendo cada vez mais responsabilidades e funções. Se o principal mantra do mercado hoje é o ganho de produtividade com IA, então qualquer tempo livre será preenchido para aumentar ainda mais a produção individual.

E, no coletivo, as empresas estão em um verdadeiro estado de desespero. Todas querem promover a adoção da IA a qualquer custo com medo de ficar obsoleta, o que é um receio genuíno. A tecnologia vai transformar a forma como trabalhamos, então a organização que não se adaptar será atropelada.

A questão é como esse processo está sendo conduzido. Tem muita empresa cobrando o uso da IA por seus funcionários, mas sem ter uma estratégia clara, uma política de uso ou, pior ainda, sem oferecer treinamento e condições necessárias para facilitar essa adoção.