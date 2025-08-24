Estamos vivendo a bolha da IA. E por isso ela vai dar certo

Mas até que ponto essas perguntas são bem fundamentadas?

É meio óbvio que vivemos em um momento de uma expectativa quase sem limites sobre o potencial da IA. Parte dessa empolgação é promovida pelo discurso dos próprios CEOs, mas também pela mídia especializada e influencers que criam uma conversa quase mística sobre a tecnologia.

Essa narrativa não fica apenas no campo das palavras e tem efeitos concretos no mercado, com investidores apostando todas suas fichas sempre que ouvem o termo IA. Afinal, ninguém quer estar fora do jogo da tecnologia que pode ser a mais transformadora da história da humanidade.

Como resultado, já existem quase 500 unicórnios de IA - empresas avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares. Juntas, elas somam um valor de mercado de 2,7 trilhões de dólares, cifras maiores do que o PIB do Brasil em 2024.

O montante e o ritmo de investimento são tão insanos que, se algo sair do controle, o estrago será enorme. Foi justamente para esse risco que Sam Altman chamou atenção ao falar sobre uma possível bolha. Segundo ele, é difícil acreditar que startups com duas ou três pessoas recebam uma quantia absurda de investimento, o que poderia ser um sinal de que "alguém vai perder uma quantidade fenomenal de dinheiro, mas não sabemos quem."

Ainda assim, isso não quer dizer que a tecnologia seja inútil. É importante entendermos que o problema está no desalinhamento das expectativas infladas, criadas pelo hype, e não nas bases da inteligência artificial em si. Se delimitarmos a capacidade dos modelos atuais e destacamos suas limitações, ainda assim encontramos diferentes aplicações que solucionam problemas reais e trazem ganho de produtividade.