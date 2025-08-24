Estamos vivendo a bolha da IA. E por isso ela vai dar certo
IA é hype. IA é bolha. As duas afirmações circulam há muito tempo quando a conversa é sobre tecnologia. Nesta semana, porém, o tema ganhou novo fôlego por dois motivos:
- um estudo publicado pelo MIT demonstrou que 95% dos projetos de agentes de IA atuais falham em trazer o retorno financeiro prometido;
- Sam Altman, CEO da OpenAI, disse em um jantar à jornalistas que a IA pode ser uma bolha, embora tenha reforçado que a tecnologia seja transformadora.
Como consequência, as ações de algumas das principais empresas de tecnologia recuaram. De quebra, não faltaram matérias na mídia internacional questionando se o mercado de IA está inflacionado e se uma bolha, alimentada pelo hype, está prestes a estourar.
Mas até que ponto essas perguntas são bem fundamentadas?
É meio óbvio que vivemos em um momento de uma expectativa quase sem limites sobre o potencial da IA. Parte dessa empolgação é promovida pelo discurso dos próprios CEOs, mas também pela mídia especializada e influencers que criam uma conversa quase mística sobre a tecnologia.
Essa narrativa não fica apenas no campo das palavras e tem efeitos concretos no mercado, com investidores apostando todas suas fichas sempre que ouvem o termo IA. Afinal, ninguém quer estar fora do jogo da tecnologia que pode ser a mais transformadora da história da humanidade.
Como resultado, já existem quase 500 unicórnios de IA - empresas avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares. Juntas, elas somam um valor de mercado de 2,7 trilhões de dólares, cifras maiores do que o PIB do Brasil em 2024.
O montante e o ritmo de investimento são tão insanos que, se algo sair do controle, o estrago será enorme. Foi justamente para esse risco que Sam Altman chamou atenção ao falar sobre uma possível bolha. Segundo ele, é difícil acreditar que startups com duas ou três pessoas recebam uma quantia absurda de investimento, o que poderia ser um sinal de que "alguém vai perder uma quantidade fenomenal de dinheiro, mas não sabemos quem."
Ainda assim, isso não quer dizer que a tecnologia seja inútil. É importante entendermos que o problema está no desalinhamento das expectativas infladas, criadas pelo hype, e não nas bases da inteligência artificial em si. Se delimitarmos a capacidade dos modelos atuais e destacamos suas limitações, ainda assim encontramos diferentes aplicações que solucionam problemas reais e trazem ganho de produtividade.
Olhando de outra forma
O recente artigo dos pesquisadores do MIT é importante para nos incentivar a analisar a situação de outras perspectivas. Por demonstrar que 95% dos projetos de agentes de IA não trazem o retorno esperado, muita gente correu para escrever que a tecnologia não entrega o que promete. Porém, eu acho que a história pode ser contada e entendida de uma maneira diferente.
O estudo pode ter detectado algo que tenho alertado há muito tempo: a pressão de investidores e executivos com alocações malucas de dinheiro tem levado organizações a querem enfiar IA em tudo, muitas vezes de forma totalmente injustificada. O resultado é que muitos projetos acabam tentando resolver com agentes de IA problemas que não necessariamente exigem essa tecnologia.
Lembra do Blockchain? Foi a mesma história. Toda empresa queria colocar essa tecnologia em algum produto ou processo interno, ainda que para sua realidade bastasse uma simples planilha do Excel. Para os agentes de IA terem valor, ainda vamos precisar descobrir problemas inéditos e novas formas de trabalho.
Essa situação é uma das evidências da tal bolha. Recursos estão sendo alocados de maneira irracional em projetos de IA porque ninguém quer ficar de fora. A fala do CEO do Google ano passado, de que "o risco de subinvestimento é dramaticamente maior do que o risco de superinvestimento", dá o tom da atmosfera do mercado de tecnologia.
Uma bolha acontece quando todos sabem que a tecnologia é importante e apostam que quem acertar o ponto vai se dar muito bem. E se existe uma, é de expectativas. Quando ela estourar, a IA continuará ali, menos glamourosa, mas mais útil. Talvez seja justamente nesse silêncio pós-ploc que vamos entender o real efeito transformador da IA na economia. Foi assim também com a bolha da Internet.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.