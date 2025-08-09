OpenAI entrega melhorias, mas GPT-5 fica longe de empolgar como o esperado
A OpenAI lançou o tão aguardado modelo de IA GPT-5 nesta semana, mas muita gente ficou decepcionada. O mercado também. E a frustração fica evidente não apenas nas análises de especialistas e nos comentários de entusiastas nas redes sociais, mas também no mercado de predição Polymarket, onde, logo após a apresentação da OpenAI, disparam as apostas que o Google terá o melhor modelo de IA até o fim do ano.
Eu não fiquei decepcionado. Não porque eu discorde dessa turma e ache que o GPT-5 tenha habilidades sobre-humanas, mas simplesmente porque minhas expectativas já não eram tão altas. Eu esperava apenas um modelo aprimorado, com desempenho melhor em algumas tarefas, mas nada tão disruptivo como o hype fazia parecer.
E foi isso que a OpenAI entregou: um bom produto. O GPT-5 tem melhorias em desempenho para muitas tarefas, diminuição da taxa de alucinações, aumento da janela de contexto e a proposta de uma melhor experiência do usuário: agora o próprio sistema decide se deve usar o modo de raciocínio para resolver uma tarefa para as pessoas.
Hype aumentou expectativas e daí o tombo foi maior
Se a OpenAI apresentou um modelo melhor e mais útil para as pessoas, por que o lançamento empolgou tão pouco?
É neste ponto que precisamos retomar conceitos de ciência cognitiva, comunicação e marketing para lembrar uma coisa muito óbvia: não tem nada mais decepcionante do que a quebra de expectativa.
As pessoas - pelo menos uma parte delas - não estavam esperando apenas uma evolução de um produto, mas uma revolução na área de IA. O hype em torno do GPT-5 está rolando há pelo menos dois anos, alimentado não apenas por entusiastas de IA que pouco entendem do assunto, mas pela atmosfera temperada pelas próprias empresas de tecnologia.
Esse clima não surgiu do nada: foi construído, em parte, pela própria OpenAI, que soube criar uma mística em torno do seu nome. E com razão. A empresa mudou muita coisa no mundo da tecnologia quando decidiu colocar o ChatGPT nas mãos dos usuários.
De um dia para o outro, pessoas acostumadas com chatbots toscos de empresas de telefonia passaram a conversar com um novo modelo de IA sofisticado que era capaz de resolver tantas coisas: escrever histórias, bolar receitas culinárias, responder perguntas, escrever código de computador e até mesmo estabelecer conversas íntimas. É como se a sociedade tivesse entrado em uma outra dimensão de possibilidades.
Os dados apresentados por Sam Altman, CEO da OpenAI, deixam evidente a centralidade que a IA ganhou no cotidiano das pessoas e empresas. Hoje, mais de 700 milhões de usuários usam o ChatGPT por mês, 5 milhões de organizações pagam pelos seus serviços e 4 milhões de desenvolvedores usam a API. São números impressionantes para uma tecnologia lançada há pouco tempo.
A OpenAI, uma empresa tão nova, soube capitalizar essa mudança no mercado e passou a ditar o ritmo do desenvolvimento da IA, mas não sem muito hype e promessas. A missão da empresa de conseguir chegar na AGI (Inteligência Artificial Geral, expliquei esse conceito em outra coluna) infectou a comunicação e, consequentemente, as expectativas das pessoas.
No início do ano, Sam Altman escreveu em seu blog que "agora estamos confiantes de que sabemos como construir uma AGI, tal como tradicionalmente a entendemos.". Se o CEO da empresa afirma algo assim, é natural imaginar que o próximo lançamento será realmente transformador. E um dia antes do lançamento do GPT-5, Sam Altman postou no X a imagem da "Estrela da Morte", passando a mensagem de que uma força esmagadora estava chegando.
Mas, como vimos, não foi isso que aconteceu. A OpenAI anunciou um bom produto, mas sem qualquer sinal de AGI ou de superinteligência. Aliás, a empresa omitiu que o GPT-5 ficou atrás da IA de Elon Musk na avaliação ARC-AGI 2 - teste de raciocínio abstrato, considerado um dos pilares de uma possível AGI.
Alguns analistas sugerem que esse lançamento do GPT-5 é um sinal de que estamos nos aproximando do platô no progresso da IA. Outros apontam para a possibilidade de uma bolha prestes a estourar. Não sei se essa bolha realmente existe, até porque ainda não exploramos todos os casos de uso possíveis com a capacidade atual da tecnologia, mas sei é que o momento expõe um claro desalinhamento entre as expectativas do mercado e a realidade do avanço científico e tecnológico — pelo menos por enquanto.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.