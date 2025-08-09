OpenAI entrega melhorias, mas GPT-5 fica longe de empolgar como o esperado

Os dados apresentados por Sam Altman, CEO da OpenAI, deixam evidente a centralidade que a IA ganhou no cotidiano das pessoas e empresas. Hoje, mais de 700 milhões de usuários usam o ChatGPT por mês, 5 milhões de organizações pagam pelos seus serviços e 4 milhões de desenvolvedores usam a API. São números impressionantes para uma tecnologia lançada há pouco tempo.

A OpenAI, uma empresa tão nova, soube capitalizar essa mudança no mercado e passou a ditar o ritmo do desenvolvimento da IA, mas não sem muito hype e promessas. A missão da empresa de conseguir chegar na AGI (Inteligência Artificial Geral, expliquei esse conceito em outra coluna) infectou a comunicação e, consequentemente, as expectativas das pessoas.

No início do ano, Sam Altman escreveu em seu blog que "agora estamos confiantes de que sabemos como construir uma AGI, tal como tradicionalmente a entendemos.". Se o CEO da empresa afirma algo assim, é natural imaginar que o próximo lançamento será realmente transformador. E um dia antes do lançamento do GPT-5, Sam Altman postou no X a imagem da "Estrela da Morte", passando a mensagem de que uma força esmagadora estava chegando.

Mas, como vimos, não foi isso que aconteceu. A OpenAI anunciou um bom produto, mas sem qualquer sinal de AGI ou de superinteligência. Aliás, a empresa omitiu que o GPT-5 ficou atrás da IA de Elon Musk na avaliação ARC-AGI 2 - teste de raciocínio abstrato, considerado um dos pilares de uma possível AGI.

Alguns analistas sugerem que esse lançamento do GPT-5 é um sinal de que estamos nos aproximando do platô no progresso da IA. Outros apontam para a possibilidade de uma bolha prestes a estourar. Não sei se essa bolha realmente existe, até porque ainda não exploramos todos os casos de uso possíveis com a capacidade atual da tecnologia, mas sei é que o momento expõe um claro desalinhamento entre as expectativas do mercado e a realidade do avanço científico e tecnológico — pelo menos por enquanto.