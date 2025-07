Testei o agente do ChatGPT: será que ele venceria no truco?

Comecei com uma tarefa mais ousada: jogar truco online. Eu tinha lido uma matéria na Wired em que eles testaram o agente da OpenAI para jogar xadrez online, então pensei: por que não testar com um dos jogos de cartas mais populares no Brasil? Comecei com um prompt simples para ver se o agente era capaz de entender o contexto e realizar a tarefa: "jogar uma partida anônima de truco no site https://trucoon.com.br/".

Assim que executei o comando, apareceu dentro do próprio ChatGPT a tela de um navegador Web com o site do jogo online do truco. O agente então começou a sua jornada. Enquanto o mouse se movia, aparecia escrito o que o modelo estava "pensando" ou fazendo.

O agente conseguiu entrar no jogo e iniciar a partida. O mais surpreendente é que ele já sabia as regras do jogo e começou a explicar as próprias estratégias a cada jogada.

Você deve estar se perguntando qual foi o resultado. Bem, muitas vezes o agente adotou uma estratégia inteligente, mas em outras parece não ter nem entendido a situação da jogada. O resultado é triste para um jogador: o meu agente de IA não conseguiu vencer nenhuma partida.

Mas ele não precisava vencer. O que eu estava avaliando não era a sua habilidade de blefe, mas se conseguia acessar um site de truco online e jogar de forma autônoma. Embora lento, bem lento, o agente conseguiu realizar a tarefa —ainda que sem ganhar.

Decidi então testar uma tarefa mais simples e rotineira. Pedi para o agente encontrar opções de passagens áreas de uma viagem que preciso fazer. O agente abriu o browser virtual e começou a navegar por diferentes sites de viagens em busca de passagens. Foram muitos mesmo. Mais de dez. Mas não conseguiu concluir a tarefa em nenhum deles.