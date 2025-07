IA acerta diagnóstico 4x mais que médico: o que mudará no futuro?

A Microsoft acaba de dar um passo importante para o futuro da medicina. Ela apresentou nesta semana um novo sistema de IA capaz de resolver diagnósticos médicos extremamente complexos, daqueles que até médicos especialistas com anos de prática têm dificuldade em encontrar as respostas.

Chamada de MAI-DxO (Microsoft AI Diagnostic Orchestrator), o sistema foi testado com casos clínicos reais da revista New England Journal of Medicine, que semanalmente publica registros de casos do Hospital Geral de Massachusetts.

Os primeiros resultados são surpreendentes: a IA acertou 85% dos diagnósticos, enquanto médicos humanos ficaram em apenas 20%, indicando que sistemas inteligentes conseguem uma taxa de acerto quatro vezes superior à de um grupo de médicos experientes.