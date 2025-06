Os primeiros afetados: IA está implodindo a carreira de recém-formados

A IA vai implodir a base da pirâmide do mercado de trabalho - e as consequências serão inéditas e imprevisíveis. Temos debatido nesta coluna constantemente sobre o impacto da tecnologia na sociedade, no comportamento e na economia, mas desta vez quero trazer uma análise com um recorte específico: o impacto da IA nos níveis iniciais da carreira.

Nesta semana, Dario Amodei, CEO da Anthropic, chamou atenção em uma entrevista por afirmar que a IA deve eliminar até 50% dos empregos de nível júnior em 5 anos. Embora eu sempre leia com pé de desconfiança tudo o que os CEOs das empresas de IA dizem, dessa vez tendo a concordar com ele. Não necessariamente com o número exato, mas com o fato de que esse é um movimento que parece irreversível.

Medir o atual impacto da IA no desemprego não é trivial, os efeitos demoram para acontecer e não necessariamente de uma forma causal, mas dados recentes do Federal Reserva Bank de Nova York mostram que a taxa de desemprego entre graduados universitários aumentou 30% desde o ponto mais baixo em setembro de 2022, em comparação com cerca de 18% entre todos os trabalhadores.